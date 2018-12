Učiteľka (27) zviedla svojho žiaka (13): Nalákala ho na tieto SMS, potom to už išlo rýchlo

Dvadsaťsedemročná Brittany Zamorová ešte donedávna učila na základnej škole Las Brisas Academy Elementary School. Prostredníctvom triedneho chatu na internete si začala sexuálnu aféru s jedným zo svojich žiakov. Najprv si len písali, no správy rýchlo prerástli do flirtovania. "Môj Bože, milujem ťa. Si taký zlatý. Želám si, aby si so mnou mohol zostať," aj takéto vyznania posielala pedagogička svojmu mladému amantovi. Ten zase zareagoval slovami: Ja tiež. Chcel by som, aby sme sa mohli stretávať kedykoľvek, kedy chceme."

Zdroj: profimedia.sk

Podľa vlastných slov si chlapec sám nebol poriadne istý, kedy celá situácia nabrala taký rýchly spád. Policajtom prezradil, že od februára do marca tento rok mal so Zamorovou, ktorá je mimochodom vydatá, dokopy štyrikrát sex. Išlo o orálny sex v učiteľkinej triede po talentovej šou, ďalšie pikantné stretnutia sa vraj odohrali v učiteľkinom aute. Okrem toho si dvojica vymieňala aj svoje nahé fotky.

Zdroj: Youtube/azfamily powered by 3TV & CBS5AZ

Chlapcovi rodičia na súde uviedli, že si všimli zmenu správania svojho syna. Nainštalovali mu preto do mobilu aplikáciu s rodičovskou ochranou, ktorá ich upozornila na nevhodné správy od učiteľky. Aj jeho spolužiaci po čase odhalili túto nedovolenú aféru a informovali o nej riaditeľa školy. Zamorovú nakoniec v marci zatkla polícia priamo na pôde školy a obvinila zo sexuálneho obťažovania mladistvej osoby. Momentálne je vo väzbe, pričom stále tvrdí, že je nevinná.