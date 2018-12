Baba Vanga, ktorá celý život veštila budúcnosť: Oklamala smrť, oslepla pri strašnej nehode

Baba, vlastným menom Vangelija Pandeva Dimitrova, sa narodila predčasne v roku 1911 Pandovi a Paraskeve Surchevovým vo vtedajšej Osmanskej ríši, dnešnom Macedónsku. Mala ťažké detstvo, jej rodina žila v chudobe, ako trojročnej jej zomrela matka a otca zas povolali do vojny. Po tom, ako sa vrátil domov, sa opäť oženil. Vangelija sa ako malá vraj rada hrávala na doktorku. Keď mala dvanásť rokov, zažila strašný incident. Keď sa hrala vonku so svojimi sesternicam, prišla silná búrka, vietor ju zdvihol do vzduchu a zavial až na pole. Snažila sa otvoriť oči, no mala ich plné prachu a špiny. Dostala do nich ťažkú infekciu a aj napriek trom operáciam sa jej zrak zachrániť už nepodarilo. Ako osemnásťročnej sa zas Babe podarilo oklamať smrť, keď dostala zápal pohrudnice a lekári tvrdili, že to s najväčšou pravdepodobnosťou neprežije.

Práve po tom, ako dievčina oslepla, začala mať vízie vo svojich snoch a predpovedať budúcnosť. Údajne sa rozprávala s mŕtvymi a rastlinami Mnohé z jej predpovedí boli až zarážajúco presné. V roku 1989 napríklad predpovedala útok na newyorské Svetové obchodné centrum, keď vyhlásila, že "Amerika bude čeliť terotistickému útoku, ktorý spáchajú dva železné vtáky". Okrem toho predpovedala aj katastrofu v Černobyle, smrť princeznej Diany, nástup Donalda Trumpa do Bieleho domu či koniec sveta, ktorý má prísť v roku 5079. Do jej domu v horách prúdili stovky ľudí, ktorí si nechávali vyveštiť budúcnosť. V poslednom rozhovore, ktorý poskytla pred svojou smrťou, nechala svetu veľavravné posolstvo: "Necíťte k sebe nenávisť, pretože ste všetci moje deti!" Baba Vanga zomrela v roku 1996 vo veku 85 rokov na rakovinu prsníka.

Ešte predtým ale stihla vyveštiť, že Európu postihne v najbližších dvanástich mesiacoch ekonomický kolaps a na ruského prezidenta Vladimira Putina sa zas niekto pokúsi spáchať atentát. Áziu má podľa veštkyne zasiahnuť mega cunami podobné tej z roku 2004, v Rusku vraj spadne veľký meteorit a Donald Trump vážne ochorie, v dôsledku čoho ohluchne.