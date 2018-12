VIDEO Najlepšie kamarátky sa znovu stretli po 12 rokoch: To, čo sa potom stalo, ale bolo... trápne

Sila sociálnych sietí je neskutočná. Jediný tvít či status na Facebooku dokážu niekomu naštartovať kariéru, iného zabiť a ako dokazujú nedávne udalosti, tak pomáhajú aj pri opätovnom spájaní ľudí. Brianna Cryová z amerického štátu Virgínia požiadala svojich priateľov a známych na Twitteri, aby jej pomohli vypátrať dievča, ktoré stretla na dovolenke na Havaji pred dvanástimi rokmi. Za jediný večer sa z nich stihli stať blízke priateľky, no osud to zariadil tak, že od dovolenky sa už nevideli.

Hey twitter, I met this girl on a dinner cruise in Hawaii in 2006. We were basically bestfriends for that night so I need y’all to help me find my bestfriend cause I miss her and I need to see how she’s doing now. Please retweet this so we can be reunited. pic.twitter.com/LRtk6ClvV3