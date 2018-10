Nina (26) pátrala po svojom otcovi, odhalila príšerné rodinné tajomstvo: Toto som vedieť nechcela!

Dvadsaťšesťročná Nina Youngová sa pred časom zdôverila priateľom, že zistila najväčšie škandalózne rodinné tajomstvo. Na všetko prišla, keď vyhľadávala na internete informácie o otcovi, s ktorým sa jej matka rozišla, keď bola Nina ešte malá a nikdy o ňom veľa nevedela. Po zistení, na ktoré narazila, to tak malo zrejme aj zostať. "Moja mama bola so mnou tehotná, už keď sa vydávala. Vzala si môjho otca Allana, ktorý ako devätnásťročný uškrtil mladú ženu a zahrabal ju blízko malého mesta na západe Austrálie," hovorí novinárka, ktorá o všetkom povedala mame. Tú to ale vôbec nezaskočilo. O všetkom vedela, ale rozhodla sa to pred dcérou tajiť.

Mama sa vraj vždy vyhýbala detailom o vzťahu s jej otcom. A tak sa dcéra až po rokoch dozvedela, že jej rodičia sa zoznámili vo väzení, kde si jej otec odpykával doživotný trest. Matka tam chodila pracovať ako dobrovoľníčka a pomáhala učiť väzňov. "Keď som sa jej pýtala na otca, vždy spomenula iba nejakú potýčku v krčme, kvôli ktorej bol uväznený. Vedela som iba to, že mama sa s ním neskôr rozviedla, on bol naspäť vo väzení a prerušil s ňou kontakt, keď som bola ešte malá," pokračuje Nina.

Podľa psychológa Dana Auerbacha sú všetky tieto nové informácie pre mladú ženu veľmi traumatizujúce. Musí sa vyrovnať so skutočnosťou, že jej otec bol vrah a zmieriť sa aj s tým, že matka o tom vedela, napriek tomu s ním mala dieťa a nikdy dcére nepovedala, ako to všetko bolo. "Pocit bezpečia v rodine budujeme úprimnosťou a takéto zistenia otrasú dôverou medzi matkou a dcérou. Chvíľu bude trvať, kým sa dá opäť všetko do poriadku."

Youngová už vraj prekonala prvý šok. S odstupom času vraj úplne chápe mamu, prečo jej to nepovedala, veď ju vlastne chránila. "Môj otec vzal život človeku a oľutoval to. Vďaka mojej mame dostal možnosť darovať mi život a možno mu to pomohlo zmierniť pocit viny," dodala Nina.