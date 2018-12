Slobodná matka napísala LIST otcovi svojej dcéry: Ľuďom sa z neho tisnú slzy do očí

Deti rastú veľmi rýchlo a po ich odchode z domu rodičia pochopia, že čas, kedy ich môžu mať iba pre seba, je naozaj krátky. Je preto nepochopiteľné, že niektorí rodičia sa dobrovoľne vzdávajú možnosti byť so svojimi deťmi a vytratia sa im zo života bez ďalšieho záujmu o ich život. Podobne sa zachoval aj otec dievčatka, ktorého matka mu na stránke Kidspot.com.au zanechala list. Ak si myslíte, že bude plný výčitiek, mýlite sa. Žena, ktorá vychováva svoju malú dcéru sama, mu v ňom iba vymenovala, o čo všetko prichádza sebecký rodič, ktorý zabudne na svoje dieťa.

"Drahý otec,

nechal si si ujsť čas so skvelou dcérou. Pripravil si sa o možnosť byť s ňou na jej narodeniny, vidieť ju na promóciach alebo odchádzať na prvé rande. Neuvidíš ani to, ako sa tvoje dieťa zmení na dospelého človeka. Toto všetko sa totiž stane bez toho, aby si tu bol. Nebudem ju učiť, aby ťa neznášala. Toto všetko nechám na ňu, nech si urobí názor sama. Počítaj však s tým, že keď si uvedomí, čo si jej urobil, nebude jej reakcia voči tebe príjemná. Som hrdá na to, ako nám naše dieťa rastie a teším sa, aká raz bude zasa ona hrdá na svoju matku, že všetko zvláda sama. Najprv som o sebe pochybovala, ale teraz vidím, že všetky tie pochybnosti urobili zo mňa lepšieho rodiča.

Zdroj: Getty Images

Niekedy sa v noci prebúdzam a premýšľam nad tým, či sa občas cítiš vinný, že si nás opustil

Zaujímalo by ma, či premýšľaš nad poslednými slovami, ktoré si mi povedal pred odchodom a nad tým, že si sa so mnou ani nerozlúčil. Nechcem ťa nenávidieť, pretože si mi dal krásne dieťa, ale stratila som voči tebe všetku úctu. Naša dcéra sa na teba podobá a mňa to vždy raní, keď v určitých situáciach reaguje presne ako ty. Dúfam, že sa nepovažuješ za skutočného človeka, pretože skutoční ľudia nezabúdajú na svoje deti. Toto je nepochybne najdôležitejšia zodpovednosť v živote. Deň otcov je pre nás vždy krutý, ale podarilo sa nám to prekonať a oslavujeme všetkých ostatných skvelých otcov, ktorí vstupujú do života nášho dieťaťa. Naše dievčatko má šťastie, že v našej rodine je veľa ľudí, ktorí jej dávajú lásku a vypĺňajú jej prázdne miesto po otcovi.

Už sa neobviňujem za to, že si odišiel

Neuvedomujem si, že som urobila niečo zlé a ty si iba zbabelec, ktorý nemal odvahu a nedokázal zabojovať v ťažkých časoch. Áno, všetko bolo na začiatku komplikované, ale teraz je to oveľa lepšie a je mi ťa ľúto, pretože ti to všetko uniká. Naše dieťa vyrastie a bude úžasným rodičom. Všetko toto sa naučí vďaka tebe, lebo bude vedieť, čo nemá robiť vlastným deťom. Si totiž dokonalý príklad pre všetky veci, ktorým sa má vyhýbať. Už nad tebou neplačem, pretože ty si nezaslúžiš slzy. Plač nad tebou je ako tvoja výhra a ja som sa rozhodla, že už nebudeš mať kontrolu nad mojim životom. Snažila som sa pochopiť ťa a vidieť veci z tvojho pohľadu. Napriek tejto úpornej snahe som nikdy nenašla odpoveď na to, prečo si nás opustil. Ak aj čokoľvek povieš, neospravedlní to tvoje činy. A ja dúfam, že ak budeš mať novú rodinu, neurobíš im to isté, čo si urobil nám. Lebo tak ako si ty nezaslúžiš šťastie, ktoré dáva rodina, nikto iný si nezaslúži bolesť, ktorú po sebe zanechávaš.

Zdroj: Getty Images

Nie je jednoduché prevziať úlohu dvoch rodičov

Snažím sa urobiť to čo najlepšie a viem, že jedného dňa naša dcéra uvidí, ako som tvrdo pracovala na tom, aby som jej dala ten najlepší život, aký som mohla. Dúfam, že jedného dňa sa zastavíš a pozrieš sa späť na svoj život a uvedomíš si, čoho si sa vzdal. Napriek rane, ktorú si nám spôsobil, sme teraz silnejšie. Ďakujem ti zato, že si nás naučil, že môžeme byť silné, aj keď sme zostali samé.

S úctou žena, ktorá vychováva tvoje dieťa, aby bolo niekým, čím ty nie si."