FOTO Tínedžer dostal SMS od svojej mamy, ktorá ho absolútne šokovala: Toto naozaj vedieť nechcel

Virgo Vonnie z Floridy uvádza, že jeho rodičia sa rozviedli pred siedmimi rokmi. Predchádzalo tomu veľmi ťažké obdobie a rozchod prebehol v bolestnej atmosfére. O to viac Virgo nedokázal uveriť tomu, čo mu napísala jeho mama Katrina. "Práve som pobozkala tvojho otca, ha-ha... bolo to také dobré a voňal fascinujúco. Myslím, že svojho muža získam späť," stálo v esemeske. Katrina mala totiž problémy so svojím bývalým priateľom, preto zavolala Ivymu, aby jej poradil, čo robiť. No a dvojica si začala písať.

My parents divorced 7 years ago & started dating other ppl....they’re both recently single now & this is what my mom sent me last night pic.twitter.com/NwdsUXR1UF — Fat Boy (@VirgoVonnie) 25. novembra 2018

Podľa Vonnieho slov boli jeho rodičia spolu devätnásť rokov a vzájomne znovu komunikovať začali až vlani. Iniciátorkou rozvodu bola Katrina, a práve preto je jej syn o to viac prekvapený, že ho teraz chce naspäť. "Niekoľko rokov sa spolu ani nebavili. Ja a moji bratia sme im slúžili ako sprostredkovatelia informácií," hovorí Virgo.

Virgo Vonnie Zdroj: Twitter/VirgoVonnie

Užívatelia Katrine a Ivymu ale prajú a chcú, aby sa zas dali dokopy. "Tvoji rodičia sú na najlepšej ceste zamilovať sa do seba priamo pred tvojimi očami. Mohol by si sa stať súčasťou rodičovskej svadby, žiadna iná udalosť by niečo také netromfla," okomentoval príspevok Kofi.