Chlapec (7) poslal pohľadnicu mŕtvemu otcovi do neba: Prišla šokujúca odpoveď na FOTO

Teri Coplandová prišla za tragických udalostí o svojho 28-ročného manžela a zostala sama s dvomi deťmi. Svojským spôsobom prežíva smútok z otcovej smrti sedemročný Jase, ktorý sa mu rozhodol poslať do neba narodeninový pozdrav a s touto požiadavkou oslovil poštára. "Pán poštár, môžete zobrať toto do neba na narodeniny môjho otca," napísal na obálku na miesto, kde sa píše adresa.

Zdroj: Facebook/Teri Copland

K netradičnej požiadavke zaujal britský doručovateľ Royal Mail dojímavé stanovisko. Chlapcovi totiž poslali list, v ktorom ho manažér pošty uistil, že je všetko vybavené a zásielka dorazila na miesto. "V čase doručenia zásielky sme si boli vedomí, aké je to pre vás dôležité. Kontaktujeme vás, aby sme vám oznámili, že váš list bol doručený do neba. Bola to zložitá výzva, ktorú komplikovali galaktické predmety a hviezdy, ktoré nás postretli na tejto ceste. Všetko bolo ale vybavené a my vždy robíme všetko preto, aby boli zákazníci spokojní. Vieme, aká dôležitá bola táto zásielka a urobíme všetko pre to, aby sme rozniesli do neba aj ďalšie," napísal manažér Sam Milgan.

List dojal Teri natoľko, že ho zverejnila na sociálnej sieti. Postoj spoločnosti ju milo prekvapil a dáva jej a synovi nádej, že to v dnešnom uponáhľanom svete nebude so všetkým až také zlé. "Nedá sa popísať, ako sa Jase potešil, keď sa dozvedel, že jeho pohľadnica sa dostala až k otcovi," vyjadrila sa vdova.

"Mohli ste to všetko ignorovať, ale vy ste si našli čas a vynaložili úsilie na to, aby ste urobili malého chlapca šťastným. Ďakujem vám a želám krásne Vianoce," poďakovala sa.