Na púšti Atacama po 500 rokoch prvýkrát pršalo: Vedci očakávali zrod života, stal sa pravý opak

Toto prekvapivé vedecké zistenie bolo publikované v časopise Scientific Reports minulý týždeň. Púšť Atacama na severe Čile sa pred tromi rokmi dočkala prvého dažďa po dlhých stáročiach. Suchá klíma v Pacifickom oceáne vyvolala dážď nad územím 25. marca a 9. augusta v roku 2015. Od posledných zrážok Atacamu opäť sužujú suchá.

Zdroj: Getty Images

Klimatické modely však naznačujú, že by sa mal dážď objaviť každé storočie. Medzinárodný tím astrobiológov preto dúfal v rozkvet púštnych kvetov a nový život. "Namiesto toho ale dážď spôsobil masové vyhynutie domorodých mikrobiálnych druhov," prehlásil spoluautor štúdie Alberto Fairén z univerzity Cornell. Pred dažďom bola púšť domovom šestnástich rôzne starých druhov mikróbov. Po daždi prežili len dva až štyri druhy. Príčinou ich vyhynutia bol podľa Fairéna takzvaný osmotický stres spôsobený dažďom. Tieto mikróby sú prirodzene odolné voči vysokým teplotám a extrémnemu suchu, preto sa nedokázali prispôsobiť náhlemu prílivu vody.

Dažde sú zlou správou nie len pre Atacamu, ale aj pre Mars. V poslednom čase sa totiž často diskutuje o možnosti života na ňom, je tu však prekážka. Pred 4,5 až 3,5 biliónmi rokov sa na povrchu Marsu nachádzalo veľké množstvo vody. Po tom, ako planéta stratila svoju atmosféru, nastalo obdobie sucha a za posledných 3,5 až 3 bilióna rokov sa na povrchu objavovala voda len zriedkavo. "Ak by na Marse ešte existovali mikrobiálne komunity, ktoré by dokázali prežiť proces extrémneho otepľovania, boli by vystavené osmotickému stresu, podobne, ako Atacama," povedal Fairén. To znamená, že opätovné objavenie vody by mohlo úplne zničiť akýkoľvek život, ktorý na Marse pretrval.

Zdroj: profimedia.sk

Dobrou správou na záver je ďalší objav vedcov. Opäť sa týka Atacamy, kde zaznamenali veľké ložiská dusičnanov, ktoré síce predpovedajú dlhé obdobie sucha, no zároveň sú dokonalou potravinou pre mikróby. Dusičnany boli nedávno nájdené aj na Marse. Budúcnosť púšte ani planéty preto ešte nemusí byť úplne stratená.