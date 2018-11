VIDEO Slováci sa vybrali do českej pevnosti: To, čo zažili v podzemí, ich odrovnalo

JOZEFOV - Lovci duchov zo skupiny Slovak Ghost Hunters dostala pozvanie na vyšetrovanie do pevnosti Jozefov v malom českom mestečku Jaroměř. Pevnosť má dlhú históriu, ktorá siaha až do osemnásteho storočia, čiže do obdobia panovníctva Márie Terézie.

Zo začiatku fungoval Jozefov ako vojenské opevnenie, ktoré ale postupom času stratilo svoju funkciu a boli tu už len kasárne, sklady, bunkre a zbrojnica. Do roku 1917 sa využíval aj ako väzenie pre vojenských zajatcov. Po vojne meštiaci plánovali zbúrať hradby a opevnenia, ale i napriek tomu sa podarilo z pevnosti veľa zachovať.

Pre slovenských lovcov duchov bol Jozefov veľkou výzvou, pretože sa pod ním zachovali podzemné chodby dlhé 47 kilometrov, kade chodili vojaci a prenášali tadiaľ zbrane. Podľa správcu sa v nočných hodinách v pevnosti zjavujú pre neho nevysvetliteľné veci a obrysy postáv. V miestach, kde je vystavená postava vojaka a replika zákopu, sa vraj zjavuje vojak.

Tím začal vyšetrovať v priestoroch bývalej sýpky a už tam sa im údajne podarilo zaznamenať prvé orby, čiže entity, ktoré sa zobrazujú v podobe bielej gule. "Vtom sme počuli, ako niekto povedal meno nášho tímlídra Matej. Nebol to nikto z nás, bol to úplne cudzí hlas, ktorý hneď nato povedal, že na tomto mieste zomrel," hovorí člen SGH.

Po tomto zážitku sa lovci presunuli do podzemných chodieb. Je tam absolútna tma a ticho. No to len do času, kým nevstúpili hlbšie do chodieb. "Zbadali sme sviečku, ktorú nikto z nás nezapálil a zrazu zhasla. Videli sme ďalší orb. Zapli sme mikrofón s vysokou citlivosťou, no nič sme nenahrali. Ale potom, keď sme sa vracali späť, sme zas prechádzali okolo sviečky, ktorá predtým zhasla, a opäť horela!" A tak púšťame záznam z diktafónu. Na našu otázku "kto si a ako sa voláš", sa ozvalo "kočko". "

Jozefov dýcha históriou aj tajomnosťou, je plné spomienok a neznámych entít. Slovak Ghost Hunters sú presvedčení o tom, že tu stále blúdia duše tých, ktorí tu našli svoju smrť.