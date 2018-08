V dome v Dunajskej Lužnej má strašiť duch: Vyšetrovanie odhalilo pozoruhodné udalosti

Začalo sa to vetou, "prosím, pomôžte, máme doma duchov! Robia nám zle, napádajú nás, zhadzujú nám veci a aj ich vidíme. Môj malý syn sa s nimi rozpráva." Po príchode do Dunajskej Lužnej lovci duchov dom zvonku obhliadli, no vyzeral tak, ako každý iný. Jeho majiteľka im hneď na úvod vystrašene povedala, že sa bojí o svoje deti. Potom porozprávala o tom, čo sa vlastne v dome deje.

Kedysi počas druhej svetovej vojny v ňom bývali Nemci a bol prepojený s druhým domom cez plot. Bol aj podpivničený. Majiteľka Andrea pociťovala silu, ktorú v sebe skrýva. Ona sama v ňom zažila spánkovú paralýzu, keď uvidela pri svojej posteli stáť neznámu osobu. V osudnú noc s ňou v posteli spali aj jej deti, ktoré zažili to isté. Videli, ako sa ich mama snaží zakričať, ale nemôže sa pohnúť. Bola hore, ale nevedela jednoducho hýbať telom. Po čase sa jej sedemročný syn priznal, že komunikuje s nejakým chlapcom v dome, a že vidí aj niečo, čo nevyzerá ako človek. A veľmi sa toho bojí. Podobné zážitky mali však aj Andreine staršie dcéry.

Zdroj: SGH

Dom teda prišli preskúmať lovci duchov. S kamerou s nočným videním a ďalším zariadením sa pokúsili odhaliť niečo nadprirodzené. Prešli po izbách so zapnutým spirit boxom, keď s nimi zrazu začalo niečo komunikovať. "Spýtali sme sa ho, či tu zomrel, a ozvalo sa jasné "áno"," povedal vedúci skupiny Matej, podľa ktorého sa v dome nachádzajú duchovia z vojnového obdobia. Po chvíľke dokonca aj prístroje zaznamenali prítomnosť entity, ktorá vykonávala pohyb na kamere. Dokonca sa samo od seba rozsvietilo svetlo, ktoré bolo na fotobunku. Bolo pritom položené dolu hlavou tak, aby ho nikto nevedel zapnúť.

Zdroj: SGH ​

Asi najväčší šok prišiel v momente, kedy sa lovci duchov spýtali, prečo duch v dome ostáva. "Odpoveď bola úplne jasná. Vraj tam ostáva kvôli Patrikovi, čo je priateľ majiteľkinej dcéry," pokračuje Matej. Entity, ktoré sú v dome, podľa Slovak Ghost Hunters nie sú len potulujúce duše. Na obrazovkách kamier sa často zobrazovali aj orby, ktoré poletovali po miestnostiach. Andrea by zrejme v dome nikdy nemala vytúžený pokoj, a tak ho nedávno radšej predala. Noví majitelia o paranormálnych problémoch vedia, no očividne im to nevadí.