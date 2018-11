Cez WhatsApp sa šírila strašná fáma: Vyústila v obrovskú tragédiu

ACATLÁN - Strašidelný osud, ktorý postihol dvoch Mexičanov, dokazuje, čo všetko sa môže stať, ak spravodlivosť vezme do rúk rozvášnený dav. Zarážajúce je aj to, že takéto príbehy nie sú zďaleka ojedinelé. V krajinách strednej a južnej Ameriky sa totiž začína situácia vymykať spod kontroly polície a verejnosť čím ďalej, tým častejšie rieši problémy verejným lynčovaním bez akýchkoľvek dôkazov o vine obetí.

Ricardo Flores Rodríguez (21) a jeho strýko Alberto Flores (43) žili neďaleko mexického mesta Alcatán, kam nedávno zašli, aby tam nakúpili stavebný materiál na dokončenie studne. Netušili ale, že dorazili na miesto, kde vládne napätá atmosféra, pretože v okolí sa množili únosy detí vo veku od 4 do 14 rokov.

Práve v čase, keď títo dvaja chlapi prišli do mesta, polícia objavila rozštvrtené telo jedného z unesených detí bez vnútorných orgánov. To bol pravdepodobne dôvod, prečo začali policajti najskôr vyšetrovať cudzích ľudí a zatkli práve Rodrigueza a Floresa. Všimol si to aj jeden miestny obyvateľ, ktorý začal cez mobilnú aplikáciu WhatsApp šíriť správy o tom, že polícia dolapila únoscov spomínaných detí a treba sa im pomstiť.

Mesto zachvátil ošiaľ, keď sa ľudia dozvedeli, že zadržaní majú byť prepustení kvôli nedostatočným dôkazom. Cez sociálnu sieť sa za úderov zvonov na kostolnej veži zmobilizoval dav, ktorý tvorilo zhruba 150 rozzúrených obyvateľov. Tí vtrhli do väzby, násilím sa dostali k zatknutým a vyviedli ich von, kde sa začala verejná poprava. Mužov lynčovali, mlátili lanami, nakoniec ich poliali benzínom a zapálili. Celý desivý výjav bol vysielaný online cez Facebook a kým sa zmobilizovalo dostatočné množstvo policajtov, obaja nevinní muži skončili v plameňoch za kriku a nadávok rozvášneného davu. Strašné je aj to, že Ricardova matka cez sociálnu sieť videla, ako jej syna upaľujú zaživa. Jediné, čo mohla urobiť, bola zúfalá a zbytočná prosba, aby neubližovali jej dieťaťu. Nebolo to nič platné.

Príšerná udalosť otriasla miestnymi úradmi a hlavní aktéri popravy sú už zatknutí. Je medzi nimi aj muž, ktorý všetko vysielal online a šíril zavádzajúce správy cez WhatsApp, potom ďalší, čo priniesol benzín a aj ten, ktorý zvonil na kostolnej veži, aby zvolal ľudí. "Odsudzujem tento čin, je neprípustné, aby sa takto riešili problémy a verejnosť vykonávala rozsudky smrti. V oblasti je málo policajtov a voči davu nemali nijakú šancu," uviedla guvernérka Martha Erika Alonsová a zároveň upozornila na nebezpečenstvo nárastu podobných incidentov. "V strednej a južnej Amerike sa viac a viac rozmáha zločin a chudoba. Obávam sa, že množstvo podobných prípadov bude iba pribúdať," skonštatoval Raúl Rodríguez Guillén, ktorý sa už dvadsať rokov zaoberá fenoménom lynčovania.

V septembri napríklad zlynčoval a upálil dav detektíva a policajtov v mexickom meste Metepec. V máji zas vo Villa Tamulte de las Sabanas na juhu Mexika upálili muža, ktorého niekto z miestnych označil za zlodeja. Tieto incidenty majú narastajúcu tendenciu nielen v Mexiku, ale aj vo Venezuele, v Bolívii a v Guatemale.