Ženu šokovala kamarátka: Toto jej stačilo k tomu, aby ju mala za humusáčku

„Toto je pre mňa úplne nová informácia. Včera som sa rozprávala s mojou kamarátkou, ktorá ich nosí od svojich pätnástich každý deň. Povedala som jej, že ja som o tom nikdy nepočula. Nato mi povedala, že som humusáčka a že ich nosia všetky ženy. Je to pravda?“ žiada o názor iné ženy.

Jej otázka rozdelila ženy na niekoľko protichodných táborov. Mnohé ju upokojovali, lebo ani ony vraj o intímnych vložkách nikdy predtým nepočuli. Ďalšie sa pohoršovali, že vložky na každý deň sú len marketingový ťah a ich výrobou sa zbytočne ničí životné prostredie.

„Preboha! Neviem si predstaviť, že by som bola zo svojej vagíny taká vydesená, že by som intímne vložky potrebovala nosiť každý deň,“ napísala jedna z komentujúcich na stránke Mumsnet. „Svokra ich nosí tiež. Tvrdí, že je nechutné nenosiť ich, lebo podľa nej je potom dámske nohavičky na konci dňa cítiť. Ja si myslím, že je to šialenstvo,“ napísala ďalšia.

„Podaktoré ženy sú jednoducho vlhšie než iné. Ja ich nosím dennodenne, ale neparfumované,“ zdôverila sa iná. Do diskusie sa zapojila i žena, ktorá uviedla iný dôvod, prečo intímky nosí. „Ak by som to nerobila, tak by som sa nikdy nemohla smiať alebo kýchať.“