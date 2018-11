NASA varuje: Už dnes preletia okolo Zeme tri obrovské asteroidy!

WASHINGTON - NASA očakáva, že už tento víkend sa do tesnej blízkosti Zeme dostanú tri obrovské asteroidy. Najväčší z nich dosahuje veľkosť veľryby. Tieto giganty minú našu planétu o viac ako milión kilometrov, nebudú preto viditeľné voľným okom.

Vedci z Národného úradu pre letectvo a vesmír predpovedajú, že už dnes sa v blízkosti planéty Zem ocitnú tri veľké asteroidy. Najväčší z nich - 2018 VR1, meria tridsať metrov. Vesmírne telesá sú však príliš malé a vyskytnú sa príliš ďaleko od Zeme na to, aby boli viditeľné prostredníctvom amatérskych zariadení. Ak by ste ich chceli vidieť, potrebovali by ste satelit.

Zdroj: Getty Images

K priblíženiu prvého z nich - 2018 VS1, dôjde okolo tretej hodine popoludní. Asteroid sa priblíži na vzdialenosť približne 1 300 000 kilometrov od Zeme, zrážka s ňou údajne nehrozí. Len o 16 minút neskôr preletí okolo našej planéty už spomínaný 2018 VR1. Jeho trajektória sa odhaduje na vzdialenosť päť miliónov kilometrov od Zeme. Konečný a najbližší prelet sa bude týkať asteroidu VX1 a nastane taktiež v sobotu krátko pred pol siedmej večer nášho času. Asteroid bude od Zeme vzdialený menej než Mesiac. Zatiaľ čo sa nám tieto vzdialenosti zdajú byť veľké, NASA ich charakterizuje ako "veľmi tesné".

"Ako obiehajú okolo Slnka, objekty blízko Slnka sa sem-tam môžu ocitnúť v blízkosti Zeme. Všimnite si, že pojem ‚blízke‘ stretnutie v astronomickom pojednávaní môže znamenať ‚veľmi ďaleké‘ z bežného, ľudského hľadiska," uviedla NASA.