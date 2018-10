Len tak ľahko sa ich nezbavíš: Toto sú TOP trapasy, o ktoré sme sa postarali už ako deti

BRATISLAVA - Každý aspoň raz v živote zažil ten nepríjemný pocit trápnosti, kedy by sa najradšej zahrabal pod čiernu zem. Aj ty už len pri spomienke na svoj trapas očervenieš ako trojruža z Dobšinského rozprávky? Netráp sa. Títo experti sú na tom ešte horšie. Vybrali sme pre teba tie najlepšie trapasy, na ktoré si síce títo nešťastníci zamiesili ako deti, no blbý pocit v nich pretrvá až do dospelosti. Na druhej strane je dôležité naučiť sa nebrať až tak vážne, však?