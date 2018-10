Tento NEKROLÓG si musí prečítať každý: Žena (†30) podľahla závislosti, ktorá hrozí mnohým z nás

Madelyn zomrela 7. októbra vo veku tridsať rokov na predávkovanie opioidmi. Jej sestra následne zverejnila nekrológ, v ktorom opisuje život zosnulej blízkej. V mrazivom odkaze upozorňuje všetkých, ktorí pravidelne užívajú analgetiká, aby sa mali na pozore. V opačnom prípade môžu dopadnúť ako jej sestra.

Zdroj: Facebook/Madelyn Linsenmeir ​

"Nie je možné zachytiť do nekrológu život osoby, ktorej život určovala drogová závislosť. Pre mnohých bola Maddie iba narkomanka. Keď si všimli jej závislosť, prestali ju vnímať ako ľudskú bytosť. Ona bola ale veselá, vrúcna, nebojácna a odolná. Keď ste sa ocitli v jej spoločnosti, chceli ste s ňou zostať. Ak čítate tieto riadky a zároveň si robíte úsudok, snažte sa dozvedieť viac o tejto chorobe, pretože je taká, aká je. Nie je to ani voľba a ani slabosť. Je správne dávať šancu niekomu, kto s ňou zápasí, pretože táto osoba potrebuje a zaslúži si vašu empatiu a podporu. Náš zármutok nad jej stratou je nekonečný," píše sa v ňom.

