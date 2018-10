Čašníčka opísala svoj prvý deň v práci: Najväčší horor jej života, totálna hanba na sto rokov

Príbeh, ktorý na sociálnej sieti zdieľa mladá žena, môže byť názornou ukážkou toho, ako nezačať prvý deň v novej práci. Hoci pôvodne plánovala urobiť čo najlepší dojem, všetko pokazila jej zvedavosť a netrpezlivosť, vďaka ktorej postavila podľa portálu mirror.co.uk na nohy celé policajné oddelenie a znepriatelila si nadriadených.

„Prechádzala som tréningovou rutinou, ukazovali mi reštauráciu a dostali sme sa až na recepciu,“ spomína si čašníčka. „Tam som sa mala zoznámiť s ostanými.“ Vtom však vznikol nejaký problém v kuchyni a ona zrazu zostala na recepcii sama. Chvíľočku trpezlivo čakala, ale keď dlhšie nikto nechodil, upútalo ju tlačidlo na recepčnom pulte. „Chcela som vedieť, ako to funguje. Myslela som si, že keď zazvoním, tak niekto príde,“ hovorí. A tak stlačila gombík.

Zdroj: thinkstock.com

Keď sa však nič nedialo, stisla ho ešte niekoľkokrát. Potom svoj pokus vyhodnotila tak, že tlačidlo nefunguje a bezstarostne odkráčala na toaletu. Nebolo jej divné, že vonku počuje akési sirény a takmer odpadla od prekvapenia, keď sa po príchode na recepciu všetko hemžilo policajtmi.

To si ju už privolal manažér spolu so skupinou vyšetrovateľov a spýtali sa jej, či to bola ona, kto spustil bezpečnostný alarm. Až vtedy pochopila, že celý čas intenzívne volala na číslo 911 a tiesňovú linku vytočila až 384-krát. Niet sa čo čudovať, že po takomto naliehavom poplachu nastúpilo plne vyzbrojené policajné komando, ktoré v priebehu niekoľkých minút obsadilo celé okolie reštaurácie. „V ten deň sa už so mnou nikto nebavil,“ dodala žena na záver svojho príbehu.