Čašníčka priniesla mužom vodu: Za obsluhu dostala dar na FOTO, o akom sa jej ani nesnívalo

Dvaja zákazníci v reštaurácii rýchleho občerstvenia Sup Dogs v Severnej Karolíne štedro ocenili prácu študentky Alainy, ktorá im priniesla nápoje. Nápad s tučným všimným bol akciou mužov, ktorí v ten deň na Youtube nakrúcali reakcie čašníčok a čašníkov, ktorí si na stole našli sprepitné vo výške 10 000 dolárov (cca 8700 eur).

Zdroj: Instagram/SupDogsRestaurant

„Obaja už boli preč, nechali tie peniaze na stole a ja som si myslela, že žartujú,“ hovorí usmiata Alaina. „Na servítke som našla odkaz, že ďakujú za lahodnú vodu. Keď som to počítala, triasli sa mi ruky,“ dodala podľa portálu thesun.co.uk šarmantná blondínka.

Zdroj: google

Neskôr sa obaja muži vrátili do reštaurácie a odhalili svoju identitu. Na tejto študentke ocenili najmä to, že sa okamžite podelila so svojimi kolegami a kolegyňami, ktorí si v reštaurácii podobne ako ona privyrábajú popri štúdiu na univerzite. „Som šťastná, že som mohla pomôcť ostatným,“ ďakuje Alaina.