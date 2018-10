Nové letisko v Istanbule

Presne o týždeň, 29. októbra slávnostne otvoria nové letisko v Istanbule. Prestížny projekt tureckého prezidenta Erdogana začali stavať v roku 2014 a predpokladané náklady by mali dosiahnuť 7 miliárd eur. Letisko so šiestimi vzletovými a pristávacími dráhami ročne obslúži 150 až 200 miliónov cestujúcich, čím sa stane najväčším na svete. Lietadlá budú z neho smerovať do 350 destinácií na planéte.