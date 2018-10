Filip Jančík presúva šou hodnú zahraničnej hviezdy do väčších priestorov

Mená veľkého formátu, svetelná šou a hudobná bravúra boli tromi piliermi prvých domácich koncertov mladého huslistu Filipa Jančíka. Po štvorici z piatich avizovaných koncertov si talentovaný hudobník získal slovenské publikum. Posledné vystúpenie teraz pre veľký záujem presúva do veľkokapacitných priestorov.

Málokto vedel, čo môže od Filipa Jančíka očakávať. Samozrejme, mal za sebou pečať kvality v podobe zahraničného úspechu či pochvál od Avril Lavigne a Božského Káju, no stále platí, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Nehovoriac o tom, že hrať notoricky známe filmové hity je riskantnou hrou na city poslucháča.

Dvadsaťšesťročný Jančík to však vykryl. Okrem Harryho Pottera, Game of Thrones a Pirátov Karibiku ponúkol svojim novozískaným fanúšikom o niečo viac. V niektorých momentoch to boli zľahka pozmenené aranžmány, v iných produkčné prekvapenia a v ďalších zas pridaná hodnota v podobe cimbalu či iných neočakávaných hudobných nástrojov. Najväčším vrcholom prekvapenia bolo obohatenie repertoáru o Čerešne, známu skladbu Jara Filipa, ktorú obohatil o vlastné medzikompozície.

Večery v Trenčíne, Košiciach, Kežmarku a Žiline boli oveľa komplexnejšie ako len covery filmovej hudby. V skutočnosti išlo o audiovizuálne lahôdky. Nielen zvukom sa dorovnával svetovej úrovni, ale aj svetelnou šou a komunikáciou s publikom. Zoznam skladieb prerušoval príbehmi zo svojej kariéry, ktorá je cestou za splneným snom. Práve toto posolstvo sa snažil návštevníkom tlmočiť ako hlavnú myšlienku.

Zdroj: predpredaj.sk

Hoci má rodák z Popradu za sebou viac hosťovaní v zahraničí než domácich vystúpení, zostáva skromný a teší sa z každého záujmu. "Som nesmierne šťastný, že mi ľudia dali dôveru a prišli. Je úžasný pocit stáť na domácom pódiu a odohrať koncert vo vypredaných sálach plných nadšených ľudí," neskrýva nadšenie Jančík.

Ak vám z akýchkoľvek dôvodov unikla príležitosť zúčastniť sa veľkej filmovo-hudobnej exhibície v podaní Filipa Jančíka, máte ešte jednu šancu. Stačí prísť v stredu 17. októbra o 19:30 do Domu kultúry v Trnave. Vstupenky ešte stále získate v predajnej sieti .

