VIDEO Dvojica bola na prvom rande, ktoré sa dramaticky zvrtlo: Ich prvý bozk nemal byť TAKÝTO!

Po Andi poškuľoval IT technik Max (56) už dávnejšie. Boli kamaráti, ale nikdy ju nepozval na rande. "Páčil sa mi. Keď potom navrhol, že si dáme schôdzku na pláži a pôjdeme surfovať, potešilo ma to," začína svoje rozprávanie lekárka. Ráno strávené na kalifornskej pláži bolo vraj úžasné.

Všetko sa však zmenilo, keď Montgomery vyliezal von z vody. Niesol obidve dosky, no zrazu sa mu podlomili nohy a zostal nehybne ležať na pláži. Traynorová zistila, že jej partner je v bezvedomí, nemá tep, tak ho okamžite začala oživovať umelým dýchaním. "Nikdy som si nemyslela, že náš prvý bozk bude práve takýto," hovorí. Veľmi jej vraj pomohlo aj to, že medzi okoloidúcimi, ktorí ich obklopili, bola aj zdravotná sestra, ktorá Andi asistovala pri záchrane mužových životných funkcií, kým prišli záchranári. "Bolo to ako zlý sen. Pamätám si, že som cítil pichanie na hrudníku a vtom som sa prebral v sanitke. Stál nado mnou neznámy muž a pýtal sa ma, či si niečo pamätám," spomína si Max.

Zdroj: Youtube/SWNS TV

Vyšetrenie potvrdilo infarkt a niekoľko blokov na vencovitej tepne. Na druhý deň musel preto pacient absolvovať bypass. Po prebratí ho celá situácia trápila aj kvôli Andi, pretože keď sa konečne odhodlal a pozval ju na rande, skončilo to takto. Lekárke hneď, ako to bolo možné, zatelefonoval a poďakoval za záchranu života. "Bola som taká šťastná, že ho počujem. Bála som sa o neho. Konečne totiž vstúpil do môjho života niekto, kto sa mi veľmi páčil," povedala Traynorová.

Dvojica tvorí pár doteraz a na svoj špeciálny "prvý bozk" má aj pamiatku. Istý hudobník totiž v deň incidentu nakrúcal na pláži video s čajkami a náhodou nahral celú situáciu. Zachránený Montgomery teraz dúfa, že vďaka charitatívnej organizácii Paddle4Good, ktorá začala s programom Help a Heart, sa podarí zvýšiť povedomie verejnosti o základoch prvej pomoci. "Ja som mal šťastie, že bola so mnou Andi a vedela, čo robiť. A mám šťastie aj v tom, že zachránila moje srdce nielen zvonka, ale aj zvnútra," dodal šťastný muž.