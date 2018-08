VIDEO Kňaz krstil dievčatko, na tie slová nikdy nezabudne: Magdelanka (3) ho totálne odrovnala

Video zachytáva usmiatych rodičov, ako držia svoju trojročnú dcéru Magdelanu nad krstiteľnicou, aby ju mohol kňaz pokrstiť. Ceremónia sa ale poriadne zvrtla v okamihu, keď začal recitovať tradičné "krstím ťa v mene Syna, Otca..." Dievčatko sa totiž začalo ošívať a na veľké zdesenie svojich rodičov viackrát nazvalo Božieho služobníka sku**encom".

Zdroj: Youtube/Duffer Entertainment

Kňaz si z toho ale nič nerobil. "Tuším mi práve vynadala," povedal s úsmevom a pokračoval ďalej v krstení Magdelana sa stále bránila a kričala, aby ju nechal tak, no kňaz to nevzdal a doviedol krst až do konca. Matka sa mu za správanie svojej dcéry ospravedlnila.

Niektorí užívatelia ocenili úprimnosť dievčatka a podotkli, že v ňom je asi ukrytý malý diablik. Iní zas skritizovali rodičov za to, že sú to očividne oni, od ktorých pochytila Magdelana nevyberaný slovník.