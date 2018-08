Dievčatko (6) zomrelo, no potom zázračne ožilo: Prehovorilo, čo zažilo v posmrtnom živote

Keď mala Mache päť rokov, dostala vysoké horúčky. Začala mať záchvaty a jej stav sa zhoršoval. Matka ju preto zobrala do nemocnice. Ukázalo sa, že jej dcérka umiera. Dnes má Mache štyridsať rokov a uviedla, že keď sa jej choroba zhoršovala, cítila sa byť viac unavená, ale zároveň viac uvoľnená, akoby ochorenie, paradoxne, ustupovalo. V okamihu, keď strácala posledné zvyšky života, doktorom a mame v miestnosti povedala, že teraz sa cíti oveľa lepšie. V tom momente začala prekračovať priestor a čas, akokeby bola súčasťou vesmíru.

"Zvuky v izbe vydávali duté ozveny. Chcela som zavrieť oči, tak som to urobila," píše pre Nadáciu pre výskum skúsenosti so smrťou. "Otvorila som oči a keď som sa pozrela pred seba, videla som seba samú. Nebola som vydesená, len trochu zmätená. Vedela som, že nemám telo. Bola som súčasťou všetkého a všetkých. Vznášala som sa a mohla vidieť ostatné izby. Začala som si premietať svoj život v hlave. Videla som každú jednu udalosť z môjho krátkeho života."

Mache neskôr údajne opísala veci, ktoré sa stali ešte predtým, ako vedela rozprávať. Boli to udalosti, ktoré si nemohla pamätať, no napriek tomu si na ne spomínala veľmi živo. "Neboli tam žiadne otázky alebo niečo nepoznané. Čas zovretý sám do seba. Neexistovala žiadna minulosť, prítomnosť ani budúcnosť. Všetko sa dialo naraz. Pochopila som čas a spojenie človeka s človekom."

Zrazu sa pred Mache objavilo krásne svetlo, ktorého sa chcela dotknúť. To ju však stiahlo späť do nemocnice. Podľa vlastných slov zostúpila späť na Zem takmer okamžite. Vtedy na nemocničnom lôžku ožila. Lekári tvrdia, že bola de facto mŕtva. Napriek živej skúsenosti s posmrtným životom medicínski odborníci tvrdia, že to, čo Mache zažila, nie sú dôkazy o skúsenosti so životom po smrti.