Manželom vykradli dom na dovolenke, nedostanú nič: VAROVANIE, čítajte drobné písmenká na zmluve!

Keď sa Alison a Keven vracali v noci do svojej prenajatej vily v španielskom meste Puerto Banus, zastihlo ich zlé tušenie. "Hneď, ako som videla otvorené balkónové dvere, vedela som, že je zle. Pred odchodom som ich totiž zamkla na dva zámky," hovorí Britka. A nemýlila sa, ich dom niekto vykradol. Manželia zistili, že im zmizol laptop, fotoaparát a slúchadlá. Pasy mali našťastie v trezore, karty a telefóny so sebou. Celkovú škodu odhadli na 2000 libier (2240 eur). Zavolali políciu a vysvetlili, čo sa stalo. Keven nahlásil, že nenašiel stopy po násilnom vlámaní. A práve to, ako neskôr zistili, bola obrovská chyba.

V noci vraj nemohli spať, premýšľali nad tým, kto a kde sa pohyboval vo vile a nebol to vraj príjemný pocit. Keď prišli na druhý deň policajti, tak na vnútornom zámku balkónových dverí zaznamenali poškodenie od skrutkovača. Obyvatelia domu si to vôbec nevšimli, bolo to ukryté za záclonou. Podpísali nejakú správu v španielčine a považovali celú záležitosť za vybavenú. Pred odchodom na dovolenku si síce uzatvorili cestovné poistenie v hodnote 20 libier (22,40 eura), ale to zahŕňalo najmä ošetrenie zdravotných nákladov. "Spoliehali sme sa na to, že nám bude škoda vyplatená z poistenia majetku, do ktorej je zahrnutý aj náš dom v St Albans," hovorí Alison.

Keď zmluvu podpisovala, poisťovacia agentka ju uistila, že ak sa im niečo stratí kdekoľvek na svete a hodnota stratených vecí nepresiahne sumu 2200 libier (2460 eur), majú nárok na náhradu škody. Manželia si tak naivne mysleli, že po doručení policajnej správy dostanú svoje peniaze späť. O dva mesiace neskôr ale dostali od poisťovne rozhodnutie o tom, že na náhradu škody nemajú nárok. Vo vile vraj neboli stopy vlámania a v policajnej správe bolo uvedené, že zámok na balkónových dverách bol porušený zvnútra a nie zvonku, čo vylučuje vlámanie. Zároveň sa poisťovňa chytila aj toho, že Keven počas hlásenia vlámania policajtom povedal, že nenašiel žiadne stopy násilného vniknutia do vily. Poisťovňa im vraj k rozhodnutiu pribalila 82-stranový dokument, v ktorom je drobnými písmenkami uvedené, že neuhradí škodu v prípade "krádeže z akejkoľvek budovy alebo bytu využívaného na ubytovanie na dovolenke, pokiaľ nebolo použité násilie na vstup do tejto budovy".

Z uvedeného teda vyplýva, že ak vám napríklad vašu hotelovú izbu vykradne drzá upratovačka, ktorá si odomkne a pri odchode znovu zamkne dvere, nemáte právo na náhradu škody, pretože nie sú nájdené stopy násilia. Manželia po tejto skúsenosti odporúčajú, aby si všetci starostlivo preštudovali, ako sú formulované poistné zmluvy a hlavne si dávali pozor na to, čo je v nich uvedené tými najdrobnejšími písmenkami. Pretože až keď sa vám niečo stane, tak pochopíte, že drobné dodatky sú vo vašej zmluve to najdôležitejšie.