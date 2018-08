FOTO Tínedžerka stvára ohavnosti so zombie bábikou: Intímny vzťah a svadba už v septembri

Felicity dostala zombie bábiku, keď mala trinásť rokov. Postupne sa medzi nimi údajne vyvinulo silné spojenie a svojej spoločníčke dokonca dala aj meno, nazvala ju Kelly. Dievčina mala v minulosti niekoľkých priateľov, no tí ju podľa jej slov nedokázali dostatočne pochopiť. Ľudia z jej okolia ale pre túto absurdnú lásku nemajú pochopenie.

Zdroj: Facebook/Felicity Rossi Kadlec

"Kelly som našla na webovej stránke strašidelnej zbierky bábik a nakoniec mi ju rodičia kúpili. Ale až keď som mala šestnásť, začala som si uvedomovať, že k nej niečo cítim a už som to nedokázala popierať," priznáva.

Zdroj: Facebook/Felicity Rossi Kadlec

Spočiatku si uvedomovala, že pocity, ktoré prechováva k bábike, boli zlé a snažila sa ich ignorovať. No potom si už nedokázala pomôcť a nechala svojim citom voľný priebeh. "Máme normálny, dôverný vzťah, ako každý iný," vyhlásila.

Zdroj: profimedia.sk

Felicitina rodina si myslí, že by mala žiť so skutočným človekom. To ale odmieta a umelá bábika jej plne vyhovuje. Keď ju však niekam pozvú priatelia, Kelly so sebou vziať nesmie. "Keď sa ideme niekam najesť, prikážu mi, aby som nechala Kelly v aute, lebo by sa na ňu každý pozeral. Ale bez ohľadu na to, čo si ostatní myslia o našom vzťahu, Kelly ma robí šťastnou a milujem ju, to je to najdôležitejšie," dodala Felicity, ktorá s bábikou v septembri plánuje svadbu. Dokonca už pre obe kúpila aj prstene.