Vedci zmerali rýchlosť smrti: Je to pomerne rýchla záležitosť

Mnohé bunky v ľudskom tele podliehajú tzv. apoptóze, ktorá je nazývaná aj programovaná bunková smrť. Ide o schopnosť bunky rozštiepiť vlastnú DNA, rozložiť proteíny a rozpadnúť sa na viaceré apoptotické telieska, ktoré sú neskôr zlikvidované inými bunkami. Tento proces nebol až doteraz podrobne definovaný.

Na jeho priebeh sa zamerali vedci zo Stanfordovej univerzity, ktorý skúmali extrakt cytoplazmy africkej žaby. Vyplýva z neho, že apoptóza je pomerne rýchla záležitosť. Dochádza k nemu kaskádovito a cez drobnú bunkovú štruktúru. Rýchlosť, ktorou sa bunka postupne likviduje, je približne 0,03 mm za minútu. Ak si predstavíte, že vaječná bunka nie väčšia ako 1,2 mm, môžeme hovoriť o vcelku rýchlom procese.

Zdroj: Getty Images

Štúdia uverejnená v magazíne Science ďalej vysvetľuje, že bunky začínajú svoje usmrtenie cez vlny chemickej aktivity, ktoré sú pomerne rýchle v porovnaní s pomalšou, tzv. difúznou metódou. Vo výskume bola použitá nepoškodená vzorka cytoplazmy žaby, ktorej bielkoviny boli zafarbené na zeleno a dostali sa do kontaktu s inou bunkou, ktorá už podliehala apoptóze a jej proteíny mali červený odtieň. Zelená farba bola priam zaplavená červenou prílivovou vlnou a naberala na rýchlosti. Vedci pripustili, že je síce neprípustné fascinovať sa smrťou, ale takéto štúdie zamerané či už na mozog alebo jednotlivé bunky, ukrývajú tajomstvá života a vypovedajú naozaj o všetkom, čo sa s nami deje. V prípade, ak by bola veda v budúcnosti schopná včas diagnostikovať tzv. "nepriateľské" bunky, mohli by byť tieto znalosti využité na to, aby boli zničené.