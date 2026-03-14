VAROVANIE pre spojencov USA, do vojny na Blízkom východe sa môže zapojiť aj RADIKÁLNA skupina: Možné scenáre vývoja!

TEHERÁN – Po spustení vojnového konfliktu v Iráne hrozí, že do bojov sa zapoja aj radikálni bojovníci. Ide o skupinu, ktorá má síce veľké regionálne nároky, ale zatiaľ nebola schopná presadiť ciele ani v krajine, kde pôsobí.
Už počas konfliktu v Pásme Gazy sa začalo vo veľkom hovoriť o radikálnej skupine Húsíov. Pôsobia v Jemene a táto krajina je v podpore Iránu proti USA a Izraelu zatiaľ zdržanlivá. Samotný Irán vnímajú Húsíovia ako mocnosť na Blízkom východe, ktorá zasahuje svojím vplyvom aj do ich krajiny. Navyše je to práve Irán, ktorý im poskytuje nemalé financie na fungovanie.
V roku 2022 podpísali prímerie s jemenskou vládou po tom, ako sa im nepodarilo obsadiť zdroje ropy a zemného plynu v Maribe. Približne 75 percent obyvateľstva Jemenu žije pod kontrolou Húsíov. Vplyv a vojenskú silu si zabezpečujú cez nelegálny predaj ropy, vysoké dane či obmedzenia v súkromnom podnikateľskom sektore. Severná časť krajiny čelí dlhodobej hospodárskej kríze. Tá sa zhrošila po tom, ako Húsíovia začali zadržiavať humanitárnych pracovníkov. Jemen sa ešte viac izoloval.
Napäté vzťahy
Problém by mohla predstavovať Saudská Arábia, ktorá sa už pridala na stranu USA a Izraela. Prípadné zapojenie Húsíov, ako podpornej sily Iránu, by spôsobilo priamu konfrontáciu s krajinou, s ktorou majú od roku 2022 napäté vzťahy. Intenzita bojov v regióne by sa zrejme rozšírila, pretože do vojny by vstúpil aj Jemen.
1. Nálety na Izrael
Hútiovia sa môžu zapojiť do vojny rôznymi spôsobmi. Podľa Atlantic Council existujú tri možné scenáre. V prvom prípade by zaútočili na Izrael. Raketami už Húsíovia útočili na Izrael počas konfliktu v Pásme Gazy. Ukázali svoje schopnosti preniknúť do vzdušného priestoru, keď zasiahli letisko Ben Guriona a ich ostreľovanie si vyžiadalo desiatky obetí. Pokiaľ by sa teraz pokúsili o niečo podobné, Izrael by zrejme spustil letecký útok na Jemen. Len vo včerajších hodinách poslali Húsíovia Izraelu odkaz: "Z vašej kože vyrobíme topánky pre palestínske deti."
2. Prerušenie obchodnej dopravy v Červenom mori
Proti Saudskej Arábii by nezaútočili Húsíovia priamo. Vedenie krajiny by vyprovokovali útokmi na obchodné lode v Červenom mori. Výrazne by sa tak narušila obchodná lodná doprava. Tento scenár sa javí vďaka výhodnej strategickej polohe Jemenu jednoduchší ako útok na Izrael. Krajina leží pri úzkom prielive Bab el-Mandeb, ktorý spája Červené more s Adenským zálivom. Už počas vojny v Pásme Gázy potopili Húsíovia viacero obchodných lodí. V roku 2023 kvôli týmto útokom dokonca hrozilo, že plavba cez Červené more a Suezský prieplav smerom do Európy bude úplne zastavená.
V súčasnej dobe Saudská Arábia vydala varovanie, že útoky na ropné tankery v Červenom mori neprijateľné viac ako kedykoľvek predtým. Húsíovia však zvyknú provokovať útokmi, po ktorých sa okamžite stiahnu a čakajú, ako sa situácia vyvinie. Prípadne môžu na Rijád začať vyvíjať tlak, ktorý by viedol k dosiahnutiu nových ústupkov.
3. Útoky na Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty (SAE)
Priame útoky Húsíov na tieto dve krajiny by spustili konflikt aj na území Jemenu. Pozemné jednotky, ktoré vpadnú na územie Jemenu sa budú snažiť prevziať kontrolu nad jemenskými zdrojmi ropy a zemného plynu a oslabiť vplyv miestnej vlády. Pokiaľ sa SAE alebo Saudská Arábia rozhodnú pre útoky civilnej a hospodárskej infraštruktúry v Jemene alebo Iráne, pre Húsíov to bude argument, že práve tieto krajiny sa postarali o uvoľnenie napätia. Radikáli však budú bojovať a postupovať podľa toho, ako sa bude vyvíjať situácia v Jemene, nie v Iráne.