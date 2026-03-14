Dráma v hoteli v známom letovisku: Žena sexuálne zaútočila v saune na mladého turistu

PALMA - 38-ročná Írka bude v Španielsku čeliť súdu pre údajný sexuálny útok na mladého turistu vo wellness hotela v letovisku Magaluf. Žena tvrdí, že sa ničoho nedopustila a chce očistiť svoje meno.
Obvinenie z incidentu v hotelovej saune
Španielsky súd sa bude zaoberať prípadom írskej turistky, ktorú vyšetrujú pre podozrenie zo sexuálneho napadnutia mladého Švéda v hotelovej saune na Malorke. K incidentu malo dôjsť v júni minulého roka v štvorhviezdičkovom hoteli Martinique v letovisku Magaluf, kde žena trávila dovolenku spolu so svojím manželom.
Podľa obžaloby sa mala v tureckej parnej saune posadiť vedľa osemnásťročného Švéda a bez jeho súhlasu sa ho dotýkať na intímnych miestach, píše Mirror.
Turistka obvinenia odmieta
Obhajca ženy Joan Arbos tvrdí, že jeho klientka akékoľvek protiprávne konanie popiera a chce sa pred súdom brániť. „Moja klientka trvá na tom, že nespáchala žiadny trestný čin a chce, aby sa prípad riadne prerokoval na súde,“ uviedol právnik.
Prokuratúra pre ňu navrhuje trest 18 mesiacov väzenia.
Pokus o dohodu stroskotal
Na súde v hlavnom meste Malorky Palme sa už uskutočnilo predbežné pojednávanie, na ktorom sa strany pokúšali dosiahnuť dohodu o vine a treste.
Rokovania však skončili bez výsledku. Keďže obžalovaná odmieta priznať vinu, prípad bude pokračovať riadnym súdnym procesom, ktorý je naplánovaný na jún tohto roka.
Jednu noc strávila v policajnej cele
Po incidente bola turistka zadržaná políciou a noc strávila v cele. Vyšetrujúci sudca ju následne prepustil na kauciu a umožnil jej návrat do Írska, pričom vyšetrovanie pokračovalo. Prokuratúra ju oficiálne obžalovala koncom minulého roka.
Podľa obžaloby sa incident odohral večer
Prokurátori v obžalobe opisujú priebeh udalostí tak, že žena využila moment, keď sa v saune nenachádzal nikto ďalší. „Posadila sa vedľa mladého muža a s úmyslom sexuálneho kontaktu sa ho bez jeho súhlasu dotýkala na genitáliách, až kým nezačal hovoriť ‚nie, nie, nie‘ a neodišiel,“ uvádza sa v dokumente. Incident sa mal odohrať 3. júna okolo 18.00.
Prokuratúra žiada aj odškodnenie
Okrem väzenia požaduje prokuratúra aj ďalšie opatrenia.
Ak by bola žena uznaná vinnou, mala by:
- dostať zákaz pracovať s maloletými na obdobie o dva roky dlhšie, než by bol uložený trest väzenia
- zaplatiť náklady súdneho konania
- vyplatiť poškodenému 500 eur ako odškodné
Na súde budú vypovedať dvaja policajti, obžalovaná aj údajná obeť.
Obhajoba hovorí o nedorozumení
Advokát obvinenej tvrdí, že podľa jeho klientky išlo o nedorozumenie. „Neprijíma obvinenie z trestného činu. Podľa nej išlo o obyčajné nedorozumenie,“ povedal Arbos. Krátko po jej zadržaní dokonca plánoval požiadať súd o zastavenie konania s tým, že podľa jeho názoru sa žiadny trestný čin nestal.
Polícia ženu zadržala priamo v hoteli
Mladý švédsky turista po incidente upozornil personál hotela, ktorý následne zavolal políciu.
Keď policajti dorazili na miesto, žena sa nachádzala v hoteli spolu so svojím manželom. Následne ju zadržali.
Hovorca španielskej Civilnej gardy po zásahu uviedol, že údajná obeť bola po príchode policajtov viditeľne rozrušená. „Po preverení okolností sme podozrivú osobu zadržali a odovzdali súdu,“ uviedol.
V Španielsku často nehrozí okamžité väzenie
Španielske právo zároveň umožňuje, aby tresty do dvoch rokov väzenia boli pri osobách, ktoré neboli predtým trestané, podmienečne odložené. Aj keby bola žena uznaná vinnou, automatický nástup do väzenia by preto nemusel byť nevyhnutný.