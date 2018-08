Laura a Rosie vyskúšali falošné opálenie: Keď uvideli výsledok na FOTO, mohlo ich poraziť

Kozmetické salóny lákajú zákazníčky na opaľovanie špeciálnym nástrekom. Po prečítaní varovaní kožných lekárov pred pobytom na slnku a katastrofálnych štatistikách týkajúcich sa rakoviny kože, ide o zdravšiu alternatívu získania atraktívneho a najmä rýchleho opáleného vzhľadu pokožky.

Zdroj: profimedia.sk

S predstavou nádherne opálených tiel vstupovali do salónu v Northallertone v severnom Yorkshire aj Laura (29) a Rosie (29). Výsledok sa však v tomto prípade rovnal katastrofe a po takto odvedenej práci „profesionálov“ mohli ísť mladé ženy jedine na karneval.

V salóne im ponúkli, že môžu práve na nich vyskúšať novú značku nástreku a zákazníčky súhlasili. Lenže odtieň ich pokožky zostal úplne neprirodzený. Laura vyzerala pri odchode zo salónu ako zelenohnedý Hulk a na Rosie priam kričal tmavohnedý odtieň. Kým prišli k autu, okoloidúci sa nich výborne zabávali. Všetko našťastie vyriešila horúca sprcha.

Zdroj: profimedia.sk

„Zmývali sme to 45 minút, ale zbavili sme sa toho,“ povedali pre mirror.co.uk. V salóne im ako kompenzáciu ponúkli ďalší nástrek zadarmo, ale obe to odmietli. Radšej budú aj naďalej používať obyčajný samoopaľovací sprej a vyhnú sa tak zbytočnému riziku. „Prišli sme síce o peniaze, ale máme výbornú skúsenosť,“ hovorí Laura. „Ak pôjdem ešte niekedy do nejakého salónu, budem oveľa opatrnejšia.“