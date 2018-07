Prvá obeť nových pokút v Chorvátsku! Čech (36) pobúril celú pláž, z mora sa vynoril úd

BRATISLAVA – Dovolenková sezóna odštartovala naplno. Ak sa však chystáte na Jadran a chcete čo-to ušetriť, majte na pamäti nasledujúce skutočnosti. Chorvátski policajti sa totiž s turistami rozhodne nemaznajú! Dosvedčuje to aj najnovší prípad, kedy tamojšia polícia pokutovala českého turistu za to, že sa kúpal v Adamovom rúchu na verejnej pláži.

Tento rok sa na Jadran vybral aj 36-ročný Čech, ktorý si za kúpanie v Adamovom rúchu na verejnej pláži v prímorskej osade Maslenica poriadne priplatil. Jeho nahé vyčíňanie sa zrejme nepáčilo tamojšiemu obyvateľovi, ktorý zavolal políciu. Muži zákona následne Čecha vyzvali, aby sa okamžite obliekol. Napriek tomu, že príkaz rešpektoval, trest ho neminul. Naháč dostal pokutu vo výške tisíc kún (cca 135 eur), informoval 10. júla chorvátsky portál Slobodnadalmacija.hr.

Ak chcete v Chorvátsku čo-to ušetriť, majte na pamäti nasledujúce skutočnosti. Chorváti totiž vo veľkom rozdávajú pokuty aj za promenádovanie sa v plavkách po meste. Hlboko do vrecka budete musieť siahnuť aj za opitosť v meste, ktorá vás môže stáť až 700 eur.

Plavky a opitosť v meste sú zakázané

Chorvátske úrady už dlhšie dávajú turistom na vedomie, aby rešpektovali ich zákony a zvyklosti. Mnoho Slovákov ani netuší, že tamojším obyvateľom prekáža, ak sa turisti premávajú mestom odetí iba v plavkách. Za takéto obnažovanie sa na verejnosti hrozí v Dubrovníku pokuta od cca 70 do 135 eur. Promenádovanie sa v plavkách po meste vyjde najdrahšie v Splite, kde pokuta činí až 600 eur.

Pokuty za opaľovanie sa na balkónoch

V dovolenkovom raji Slovákov nie je bezpečné ani opaľovanie sa na balkóne. Po tom, čo bola v meste Zadar pokutovaná žena za to, že sa slnila v plavkách na balkóne apartmánu, kde bola ubytovaná, strhla sa obrovská vlna kritiky zo stany turistov. Chorváti však argumentovali tým, že balkóny sú súčasťou verejného priestranstva, pretože sú vidieť z ulíc. Pokuta za porušenie sa pohybuje od 20 do 100 eur.

Pokuty na chorvátskych cestách

Veľký pozor si treba dávať aj na chorvátskych cestách. Okrem pokút za alkohol sa trestá aj zistenie zlého psychického stavu, alebo jazda pod vplyvom liekov, kedy sa môže pokuta vyšplhať až do výšky 270 eur.

Chorvátska polícia pokutuje aj za zistenie neschopnosti vedenia vozidla, kedy má právo vodičovi zadržať vodičský preukaz. Šoférovi bude vrátený až po tom, keď predloží potvrdenie z lekárskeho vyšetrenia, že je môže viesť vozidlo.

Ak polícia podrobí vodiča dychovej skúške na alkohol a nafúka pol až jedno promile, pokuta sa pohybuje cca od 135 do 270 eur. Ak sa preukáže, že má v krvi do 1,5 promile, finančný postih je cca 677 eur. Po prekročení tejto hranice je to už cca 2-tisíc eur. Vodičovi, ktorý sa odmietne podrobiť testom na alkohol, môže polícia dať pokutu až do výšky 2.030 eur.

Pokuty za prekročenie rýchlosti

Peňaženku poriadne odľahčia aj prehrešky na cestách. Pokuty za prekročenie rýchlosti v obci o 10 km/h činia cca 40 eur, do 20 km/h cca 58 eur, do 30 km/h cca 136 eur a do 50 km/h cca 270 eur. Ak vodič prekročí rýchlosť o 50 km/h, zaplatí cca 2.030 eur. Nezodpovednému vodičovi tiež hrozí 60-dňové väzenie či zákaz riadenia vozidla na dobu 12 mesiacov.

Slovenskí policajti v Chorvátsku

Slovákom v Chorvátsku je k dispozícii od 1. júla do 3. septembra aj slovenská polícia, informovali muži zákona na svojom Facebooku.

Osem policajtov (štyri dvojčlenné hliadky) bude pôsobiť v rekreačných oblastiach Trogir, Split, Podgora, Tučepi, Brela, Makarska (Splitsko-dalmatínske policajné riaditeľstvo, policajná stanica Trogir, Ul. Put Muline 1). V prípade núdze alebo pomoci budú k dispozícii na telefónnom čísle +385 99 7201 001.

Tiež v oblastiach Crikvenica, Novi Vinodolski, Opatija, Cres, Krk, Mali Lošinj, Rab, Baška, Malinska, Mošćenička Draga (Primorsko-goranské policajné riaditeľstvo, policajná stanica Crikvenica, Ul. Kralja Tomislava 85 a). V prípade núdze alebo pomoci budú k dispozícii na telefónnom čísle +385 99 7201 002.