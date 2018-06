Blondínka (30) sa opaľovala na záhrade, keď si všimla niečo divné na nohe: Takmer ju to zabilo

Leeanne Prentisová milovala opaľovanie. Príliš však nedbala na ochranné prostriedky ako opaľovací krém, na čo napokon aj doplatila. V máji 2016, keď sa opaľovala doma na záhrade, si všimla na ľavej nohe malé materské znamienko. Vyzeralo ako chrasta a bolo viacfarebné, čo bolo zvláštne. Mladá žena preto zašla k lekárovi, ktorý ju okamžite poslal do nemocnice na biopsiu. Tá ukázala, že ide o rakovinu kože. Leeanne musela podstúpiť operáciu. "Keď mi lekár povedal, že mám rakovinu, bola som úplne zničená," hovorí.

Matka malého syna Ria priznáva, že v minulosti bojovala o titul "najopálenejšia pokožka pri bazéne". Dvakrát do roka preto chodila na dovolenku, kde sa opaľovala bez opaľovacích krémov. Na ležadle dokázala preležať celý deň, od raňajok až po večeru. Okrem toho navštevovala najmenej trikrát do týždňa solárium. Dnes už vie, že to bola obrovská chyba. Chce preto zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti prípravkov na opaľovanie. "Nemôžem uveriť, aké hlúpe to odo mňa bolo," konštatuje Prentisová.

Zdroj: Facebook

Po operácii má na nohe sedemcentimetrovú jazvu a pravidelne musí chodiť na preventívne prehliadky. Teraz je už Škótka oveľa opatrnejšia. Odborníci neustále upozorňujú na to, že je mimoriadne dôležité chrániť svoju pokožku pred slnečným žiarením.