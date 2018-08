Plavčík nakrútil VIDEO, pri ktorom budete mať zimomriavky: Žralok číha na paddleboardistu

Cody DeGroff bol práve v službe na pláži Nauset Beach v americkom meste Orleans v štáte Massachusetts, keď testoval svoj nový dron. Zo záznamov náhle spozoroval plávajúcu siluetu pod vodou, ktorá patrila obrovskému oceánskemu predátorovi. Len niekoľko centimetrov od neho stál na paddleboarde 54-ročný Roger Freeman.

‘Close encounter of a peaceful kind.’ Yesterday morning Cody DeGroff (@Cdegroff10) captured these amazing photos of a white shark near a SUP just north of Nauset public Beach. The paddle boarder did not see the shark. pic.twitter.com/DQCeM3w7nf