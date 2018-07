BRATISLAVA - Na slnku by sme sa mali vyhrievať ráno alebo popoludní, keď slabne a UV index je nižší. Ale čo to vlastne znamená, že je slnečné žiarenie „slabšie“ alebo „silnejšie“? Aký má UV index vzťah k ochrane pokožky? Na to sme sa spýtali meteorologičky Anny Pribullovej z Aerologického a radiačného centra Gánovce, ktoré zastrešuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).