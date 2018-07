Hra s penisom sa mu škaredo vypomstila: Tínedžer (19) sa zranil pri orálnom sexe s partnerom

Devätnásťročný Fredy musel zostať tri dni v nemocnici kvôli zraneniu hrdla a dýchacej trubice. Lekárovi sa hanbil povedať, ako sa ku svojim zraneniam dopracoval, pretože do ambulancie išla aj jeho mama. "Vie, že som gay, ale toto bola silná káva," vysvetlil.

Excuse the bad angle but remember when I sucked a hulk sized dick and ended up in the ER afterwards LMFAO never forget pic.twitter.com/dvaEITTcVs