Nie je im čo závidieť: Sestričky prezradili tie najdesivejšie historky, ktoré zažili s pacientmi z nočnej služby

BRATISLAVA - Byť sestričkou musí byť šialene náročné. Nie je to len o predvádzaní sa v dokonalo vyžehlenej uniforme, podávaní liekov a teplomerov, ako si to predstavujú mnohí nezainteresovaní. Je to o každodennej drine a únave. O schopnosti byť milou, i keď vás pacient pošle kade ľahšie. A to nie je všetko. Niekedy môžete zažiť i to, o čom sa vám nesnívalo ani v tom najhoršom sne. Najmä vtedy, keď máte nočnú.