Experti varujú pred inváziou: Pláže v tomto dovolenkovom raji sú zamorené!

Najviac zasiahnutá je podľa odborníkov pláž v Pensacole, no zamorenie hrozí aj plážam dlhým až 400 kilometrov na južnom pobreží Floridy. Plavčíci budú povinní používať na plážach fialové vlajky, aby kúpajúcich sa ľudí upozornili na možné nebezpečenstvo pod hladinou vody.

"Morská voš" je hovorový výraz pre larválnu formu medúzy. Hoci sú ťažko viditeľné, sú schopné na obeť vystreliť bunky z chápadiel medúzy, ktoré obsahujú ostnatý jedovatý hák. To spôsobuje mimoriadne svrbivú vyrážku. Začervenanie a prvé náznaky vyrážky sa prejavia do týždňa. Niektorí ľudia môžu po zasiahnutí cítiť závraty, nevoľnosť, bolesť hlavy, môžu dostať hnačku či trpieť ťažkosťami so spánkom. "Je to jeden zo živočíchov, s ktorým sa musíte v Mexickom zálive zmieriť," hovorí riaditeľ verejnej bezpečnosti pláže Pensacola.

Ak teda plánujete výlet na pláže do južnej Floridy, ministerstvo zdravotníctva odporúča nenosiť na plávanie tričká, pretože sa vši ľahko dostanú pod oblečenie a bodajú. Odborníci upozorňujú, aby ľudia dôkladne dbali na výmenu plaviek po každom kúpaní a nezabudli sa po opustení pláže osprchovať.