Žene chodia na záhradu do živého plotu sexovať neznámi milenci: Pomôžte, čo mám robiť?!

"Čo robiť, keď si to niekto rozdáva za vašim živým plotom?" pýta sa žena ľudí na internete prostredníctvom fóra Mumsnet.com. Je úplne bezradná a nevie, čo má ďalej robiť. Odviazaný pár sa totiž rozhodol zasúložiť si priamo na jej pozemku a evidentne sa to nestalo prvýkrát. "Skoro každú noc chodia dvaja ľudia sexovať k živému plotu, ktorý oddeľuje moju záhradu od cesty za domom," píše Britka.

Zdroj: Getty Images

Je to podľa nej trochu drzé, pretože sa milenci pri svojom akte nemôžu ani dostatočne ukryť a vyčnievajú z kríkov. "Láka ma hlasno zakašľať, ale z nejakého dôvodu len ticho sedím a počúvam zvláštne zvuky milujúcich sa ľudí," hovorí nedobrovoľná svedkyňa sexuálneho vyčíňania.

Na svoju otázku, čo má v takomto prípade robiť, dostala množstvo odpovedí. Užívatelia jej napríklad odporúčali pokropiť živý plot zavlažovacím zariadením, keď tam budú milenci. Ďalší návrh sa týkal jej psa. "Vie váš pes aportovať? Mohli by ste hodiť nejakú loptičku do živého plotu a pes by ich pri jej hľadaní vyrušil," odporúča ďalší. Spomedzi nápadov však exceluje ten, ktorý žene odporúča po milostnom akte dvojici zatlieskať.