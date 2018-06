FOTO Farár poprosil učiteľku, aby zreštaurovala 500-ročnú sochu: Takto tragicky to dopadlo

Päťstoročná socha sv. Juraja, ktorá bola až doteraz pýchou kostola San Miguel, je už minulosťou. Teda aspoň v tej podobe, v akej ju poznala verejnosť doteraz. Správcovi farnosti sa totiž zdala byť príliš ošúchanou, a tak požiadal miestnu učiteľku, aby ju vylepšila novým náterom. Bez vedomia pamiatkarov a mestskej rady si "umelkyňa" vyhrnula rukávy a pustila sa do práce. Výsledok, z ktorého majú hlavu v smútku miestne úrady, farníci aj milovníci umenia, teraz zabáva užívateľov sociálnej siete, ktorí ho vďaka pestrosti farebných odtieňov prirovnávajú k rôznym rozprávkovým postavičkám alebo soškám z kolotočov.

"Je to Stingy zo seriálu Lazy Town," píšu užívatelia. "Nie, nie, je to Igor z Mladého Frankensteina," píše sa pod príspevkom, ktorý na sociálnej sieti zverejnila umelecká reštaurátorka Carmen Usuaová. Ona sama prácu túto prácu vyhodnotila ako vandalizmus a povedala, že socha zo 16. storočia je teraz dobrá iba na to, aby tvorila súčasť prehliadky zábavných sôch, ktoré chodia turisti obdivovať na každoročný festival vo Valencii. Ľútosť nad zničením diela obrovskej umeleckej hodnoty vyjadrili aj členovia mestskej rady a nechápu postoj farára, ktorý rozhodol o zásahu do tak vzácnej sochy. "Toto je výsledok nedostatočnej kontroly dedičstva cirkvi, ktoré by malo byť v rukách verejnej správy. Jedine týmto spôsobom by sme sa vyhli takýmto znepokojujúcim situáciam," povedal nahnevaný starosta.

Incident, ktorý teraz robí mestu nechcenú reklamu, mnohí prirovnávajú k udalosti meste Borja, kde sa pred pár rokmi osemdesiatročná farníčka Cecilia so súhlasom farára pustila do rekonštrukcie obrazu Ecce Homo (Hľa, Pane). Po jej zásahu dostala podobizeň Ježiša Krista komickú vizáž a keď úrady upozornili seniorku na to, že zničila dielo obrovskej hodnoty, urazene im odpovedala, že pracovala s tým najlepším úmyslom, pretože obraz bol ošúchaný a škaredý. A kým majú pamiatkari a historici na dôchodkyňu ťažké srdce, majitelia okolitých penziónov a reštaurácií jej môžu iba ďakovať. Jej zbabrané dielo totiž priťahuje do Borje turistov z celého sveta.