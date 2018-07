VIDEO Američanka preletela polovicu sveta kvôli úplnej šialenosti: Kamarát z nej zostal v šoku

LOCH LOMOND - Georgina Wilkinsonová preletela polovicu sveta iba preto, aby prekvapila svojho kamaráta Drewa McEwana a vrátila mu "si to". Túto hru začali hrať v Číne v roku 2014 s ďalšími kamarátmi a odvtedy sa navzájom naháňajú po celom svete. Ten, ktorému "si to" zostane, využíva rôzne situácie, aby ho mohol niekomu zo skupiny šikovne vrátiť.

Už štyri roky sa Georgina doťahuje so svojimi kamarátmi v hre na "si to". Navzájom sa prekvapujú a vymýšľajú rôzne situácie, len aby mohli "si to" odovzdať ďalšiemu hráčovi. Nevedno, či je žena touto zábavou posadnutá, alebo má jednoducho veľa času, ale iba kvôli tomu, aby sa udržala v hre, priletela zo Severnej Karolíny v USA do Škótska, odovzdala štafetu a bežala späť na letisko.

Organizácia jej plánu vyžadovala zapojenie ďalších Drewových rodinných príslušníkov, ktorí boli jej nápadom nadšení. Jeho sestra Angela spolu s bratom vyzdvihli Wilkinsonovú na letisku a potajomky ju priviezli na miesto, kde sa v ten deň konali krstiny Angelinho dieťaťa. Fotograf, ktorého na oslavu najali, poslal Drewa za záhradníčkou, aby ju upozornil, že stojí v zábere a kazí rodinnú fotku. Keď nič netušiaci mladík podišiel k nej a požiadal ju, aby na chvíľu prestala pracovať, dostal nečakanú ranu do ramena s výkrikom "si to".

"Nechápal som to, bola to Georgina. Preletela 4000 míľ iba kvôli tomu, aby sa zamaskovala, vrátila mi to a bežala na letisko. Pravidlá hry sú totiž také, že ak ho už niekomu dáte, musíte ujsť, aby vás dotyčný nedobehol," vysvetľuje Drew.

Američanka neskôr poďakovala jeho rodine za spoluprácu a spokojná nastúpila v pondelok do práce. "Plánovala to s mojimi súrodencami niekoľko týždňov. Zradila ma vlastná krv," dodal so smiechom Škót.