Čistenie zubov môže mať vážne následky: Zubná pasta obsahuje jednu HROZBU

BRISBANE - Nové výskumy odhalili, že bežná zložka zubnej pasty či mydla môže prispieť k odolnosti voči antibiotikám. Ide o látku zvanú triclosan, ktorá sa pridáva do mnohých ďalších hygienických prípravkov.

Chlórovaná organická látka triclosan sa pridáva do viac ako dvetisíc hygienických výrobkov, napríklad do mydiel, sprchových gélov či zubných pást. Spôsobuje spomalenie alebo úplné zabránenie rozmnožovaniu baktérií. V prípade zubných pást môže dokonca zamedziť krvácaniu ďasien, takže ide o relatívne užitočnú zložku.

Zdroj: gettyimages.com

Zvláštnosťou je, že triclosan sám o sebe nie je antibiotikum. Ide o antimikrobiálne činidlo, no vedci až do dnešného dňa netušili, že niektoré chemické látky môžu byť odolné voči antibiotikám. Nedávny vedecký experiment ukázal, ako oxidačný stres vyvolaný triclosanom môže viesť ku vzniku mutácií génov niektorých baktérií, napr. E.coli, informoval magazín Environment International. Niektoré z týchto mutácií spôsobujú odolnosť baktérií voči liekom.

Zdroj: Getty Images

Problém nastáva až vtedy, keď je táto látka vyplavená do odpadových vôd či kanalizácií. "V odpadových vodách sa nachádza podobné, ak nie ešte vyššie množstvo baktérií odolných voči antibiotikám oproti nemocniciam, kde by ste čakali vyššiu koncentráciu antibiotík," vysvetľuje doktor Jianhua Guo z University of Queensland.

Podľa neho sa chemikálie ako triclosan objavujú v odpadových vodách v oveľa väčšom množstve, ako by mali. Preto sa stal odolný voči antibiotikám a mnohým ďalším liekom. V roku 2017 americká Správa potravín a liečiv (FDA) zakázala používanie triclosanu v hygienických prípravkoch, no napriek tomu sa používa dodnes.