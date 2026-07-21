Gigantický zásah polície: V chladiacom kontajneri s banánmi našli kokaín za 250 miliónov eur!

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RÍM - Talianska polícia v utorok oznámila, že v prístave Vado Ligure na severe krajiny zadržala približne 770 kilogramov kokaínu v hodnote asi 250 miliónov eur. Informuje o tom agentúra AFP.
Kokaín bol ukrytý v chladiacom kontajneri z Ekvádoru medzi desiatkami paliet banánov, uviedla vo vyhlásení polícia. Úrady zvýšili monitoring prístavu Vado Ligure po predchádzajúcom zaistení drog, vysvetľuje AFP. Polícia tento mesiac v rovnakom prístave zdržala 340 kilogramov kokaínu v odhadovanej hodnote 120 miliónov eur.