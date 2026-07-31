Piatok31. júl 2026, meniny má Ignác, zajtra Božidara

Nový šéf OSN sa črtá: Grynspanová získala v prvom hlasovaní najväčšiu podporu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Franklin II)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

NEW YORK - Prvé neformálne hlasovanie v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov vo štvrtok ukázalo, že bývalá kostarická viceprezidentka Rebeca Grynspanová je zatiaľ favoritom na post budúceho generálneho tajomníka OSN. Na druhom miestne skončila bývalá guyanská ministerka zahraničných vecí Carolyn Rodrigues-Birkettová, uviedli diplomati pre agentúru Reuters.

Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi z Argentíny sa podľa jedného z diplomatov umiestnil medzi siedmimi kandidátmi na treťom mieste. V nezáväznom „predbežnom hlasovaní“ členov BR OSN získala Grynspanová desať hlasov, Rodrigues-Birkettová deväť a Grossi sedem. Nástupca Antónia Guterresa sa dostane na čelo organizácie, ktorá je v kríze a stráca svoj význam, zatiaľ čo čelí rastúcemu tlaku na zreformovanie, pripomína Reuters.

Tajné kolá hlasovania

Očakáva sa, že členovia BR OSN sa v niekoľkých predbežných kolách tajného hlasovania vyjadria za či proti podpore kandidátov, poprípade sa môžu rozhodnúť nevyjadriť svoj názor. Dva zdroje pre Reuters uviedli, že Grynspanová získala okrem desiatich podporných hlasov aj jeden proti.

Kľúčová podpora veľmocí

V prvých kolách predbežného hlasovania sa odovzdávajú identické hlasovacie lístky, čím sa zistí iba celková úroveň podpory či nesúhlasu s kandidátmi bez toho, aby bolo zrejmé, ako hlasovali piati stáli členovia BR OSN, ktorých podpora je kľúčová. Hlasovania by po vzore predošlých prípadov mohli prebiehať do konca septembra až začiatku októbra, píše Reuters. Proces by sa mohol predĺžiť, ak sa nepodarí nájsť konsenzuálneho kandidáta.

Ďalší kandidáti v hre

O post generálneho tajomníka OSN sa uchádzajú aj bývalá čilská prezidentka Michelle Bacheletová, exministerka zahraničných vecí Ekvádoru María Fernanda Espinosová, bývalý senegalský prezident a premiér Macky Sall a ugandský diplomat Olara Otunnu, no prihlásiť sa môžu ešte ďalší kandidáti.

V pokročilej fáze hlasovania používajú piati stáli členovia inú farbu ako volení členovia, aby sa zistilo, či niektorý z nich hlasoval proti kandidátom. Bezpečnostná rada nakoniec prijme rezolúciu, tradične za zatvorenými dverami, v ktorej odporučí menovanie generálneho tajomníka 193-člennému Valnému zhromaždeniu OSN. Na to je potrebných deväť hlasov za bez vetovania. Rozhodnutie Valného zhromaždenia sa však už dlho považuje len za formalitu.

Viac o téme: HlasovanieGenerálny tajomníkOSNBezpečnostná radaRebeca Grynspanová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

António Guterres
Guterres zvolá stretnutie, aby definoval postup pri riešení sporov na Cypre
Zahraničné
Experti z OSN odhaľujú
Experti z OSN odhaľujú zákulisie vojny v Sudáne: Lietadlá mali prepravovať žoldnierov, zbrane aj drony
Zahraničné
Demonštranti blokujú ulicu počas
OSN varuje: Situácia na Západnom brehu Jordánu sa rýchlo zhoršuje
Zahraničné
Generálny tajomník OSN António
Šéf OSN po návšteve Sýrie: Všetky sankcie z čias vlády Asada treba zrušiť
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

MUDr. Jarošová: Príčiny zhoršeného videnia môžu byť aj vážnejšie, ako si myslíte
MUDr. Jarošová: Príčiny zhoršeného videnia môžu byť aj vážnejšie, ako si myslíte
Zoznam TV
Syn herca Zednikoviča posiela otcovi do neba jasný odkaz: TOTO by sme spolu robili, keby si tu bol!
Syn herca Zednikoviča posiela otcovi do neba jasný odkaz: TOTO by sme spolu robili, keby si tu bol!
Prominenti
Regionálnu dopravu do Zlatých Moraviec zabezpečí nová taktová linka
Regionálnu dopravu do Zlatých Moraviec zabezpečí nová taktová linka
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Zdvihnutý prst pre majiteľov áut: Do platnosti vstupujú nové pravidlá, hrozia pokuty aj povinnosť odovzdať auto!
Domáce
Nárast predaja až o
Nárast predaja až o 300%! Slováci vykupujú počas horúčav TENTO produkt! Odborníci ale varujú
Domáce
FOTO Šokovaný Matovič v Nových
Šokovaný Matovič v Nových Zámkoch: Zádrhel v kampani, volička mu do kamery ukázala holý ZADOK!
Domáce
SÍDLISKOM OTRASLI SILNÉ VÝBUCHY: Ihneď vyslali policajné zložky! Prvé INFO z miesta
SÍDLISKOM OTRASLI SILNÉ VÝBUCHY: Ihneď vyslali policajné zložky! Prvé INFO z miesta
Žilina

Zahraničné

Americký prezident Donald Trump
Trump hlási historickú dohodu! Hamas sa má úplne odzbrojiť, izraelské sily sa stiahnu
Zahraničné
Zasadnutie Bezpečnostnej rady o
Nový šéf OSN sa črtá: Grynspanová získala v prvom hlasovaní najväčšiu podporu
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Migranti sa pokúšajú dostať
Kríza pri španielskej hranici! Maroko zasiahlo proti migrantom, Taliansko žiada kontroly
Zahraničné
Muž kráča okolo krátera
MIMORIADNY ONLINE Ruský útok vyvolal poplach: Poľsko zvažuje poslať Ukrajine ďalšie rakety Patriot
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Zuzana Belohorcová
Nové FOTO Belohorcovej naháňa hrôzu: Veď ona už je len kosť a koža!
Domáci prominenti
Vizváryová mení rétoriku a
Kollár sa expartnerky Laury len tak ľahko nezbaví: Jeho najstaršia dcéra je jej nápadne podobná!
Domáci prominenti
Geraldine Chaplin
Dcéra slávneho Chaplina: Týmto svojho otca veru nepotešila!
Osobnosti
Premiéra filmu Pod parou.
Bianka Rumanová odpálila Mykonos: Na TAKÝTO outfit si trúfne len málokto!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nebezpečná črevná infekcia sa
Nebezpečná črevná infekcia sa šíri aj pohlavným stykom: Lekári varujú pred krvavou hnačkou!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Zabudnutý recept z kláštora: Mnísi objavili nápoj, ktorý môže byť predchodcom Coca-Coly
Zaujímavosti
Sedadlo pri okne v
Sedadlo pri okne v lietadle má aj svoju tienistú stránku: O týchto zdravotných rizikách väčšina cestujúcich netuší!
vysetrenie.sk
TÁTO hádanka vám nedá
TÁTO hádanka vám nedá spať: Zvládnete jej riešenie? Máte na to len pár sekúnd!
Zaujímavosti

Dobré správy

ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk
Čo si Slovenky balia
Čo si Slovenky balia do kozmetickej tašky cez leto? Trend je jasný, toto vám nemôže chýbať
feminity.sk

Ekonomika

Dôchodok nad 1000 eur bude poberať už 300-tisíc seniorov: Analytici bijú na poplach!
Dôchodok nad 1000 eur bude poberať už 300-tisíc seniorov: Analytici bijú na poplach!
Bratislavské letisko láka rekordné počty Maďarov: Rozhodujú nižšie ceny a výhodnejšia ponuka letov
Bratislavské letisko láka rekordné počty Maďarov: Rozhodujú nižšie ceny a výhodnejšia ponuka letov
Luxusné autá pod drobnohľadom: Sledujú daniari nákupné centrá či parkoviská? Prezradili detaily kontrol!
Luxusné autá pod drobnohľadom: Sledujú daniari nákupné centrá či parkoviská? Prezradili detaily kontrol!
Luxusné značky strácajú lesk: Gucci či Balenciaga sú pod tlakom, majiteľ Zary ich zatienil!
Luxusné značky strácajú lesk: Gucci či Balenciaga sú pod tlakom, majiteľ Zary ich zatienil!

Šport

Druhý polčas hrôzy pre Žilinu: Zreľák naštartoval Katovice za postupom
Druhý polčas hrôzy pre Žilinu: Zreľák naštartoval Katovice za postupom
Konferenčná liga
Dancák a Uhrinčať sa tešia z postupu, ďalej ide aj Borbélyho Ferencváros
Dancák a Uhrinčať sa tešia z postupu, ďalej ide aj Borbélyho Ferencváros
Európska liga
Suverénny výkon v odvete: Dunajská Streda nezaváhala a vybojovala postup
Suverénny výkon v odvete: Dunajská Streda nezaváhala a vybojovala postup
Konferenčná liga
Prvá previerka pred štartom novej sezóny je za nami: Drámu rozhodlo až predĺženie
Prvá previerka pred štartom novej sezóny je za nami: Drámu rozhodlo až predĺženie
MS v hokeji do 20 rokov

Auto-moto

Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Tipy a triky
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
Predstavujeme
Obchvat Tvrdošína zásadne zmenil dopravu v meste. Dramatický pokles nákladnej dopravy
Obchvat Tvrdošína zásadne zmenil dopravu v meste. Dramatický pokles nákladnej dopravy
Doprava
Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Doprava

Kariéra a motivácia

FS: Daniari kontrolujú využívanie áut na podnikanie, nie nákupné tašky
FS: Daniari kontrolujú využívanie áut na podnikanie, nie nákupné tašky
Domáce
Veľká zmena pre živnostníkov: Pozastavenie živnosti bude po novom jednoduchšie
Veľká zmena pre živnostníkov: Pozastavenie živnosti bude po novom jednoduchšie
Aktuality
Etiketa umelej inteligencie v práci: Týmto chybám sa radšej vyhnite, sú neprofesionálne
Etiketa umelej inteligencie v práci: Týmto chybám sa radšej vyhnite, sú neprofesionálne
Pracovné prostredie
Čo vás najviac brzdí v kariére podľa znamenia? Túto chybu možno robíte dokola
Čo vás najviac brzdí v kariére podľa znamenia? Túto chybu možno robíte dokola
Mám prácu

Varenie a recepty

Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Vymeňte varené klasy za tento letný šalát z kukurice. Perfektne doplní každé mäso.
Vymeňte varené klasy za tento letný šalát z kukurice. Perfektne doplní každé mäso.
Pravidlo pästí: Jednoduchý manuál na zdravé chudnutie a štíhlu líniu
Pravidlo pästí: Jednoduchý manuál na zdravé chudnutie a štíhlu líniu
Rady a tipy
Cviklové halušky: Rýchly obed, ktorý zvládne aj začiatočník
Cviklové halušky: Rýchly obed, ktorý zvládne aj začiatočník
Rady a tipy

Technológie

Google Earth práve dostal funkciu, ktorá zmení spôsob, akým objavuješ svet
Google Earth práve dostal funkciu, ktorá zmení spôsob, akým objavuješ svet
Umelá inteligencia
Čína ukázala robotického psa, ktorý kráča aj jazdí. Armáda ho už skúša so zbraňou na chrbte
Čína ukázala robotického psa, ktorý kráča aj jazdí. Armáda ho už skúša so zbraňou na chrbte
Armádne technológie
Ruskí hackeri z TA488 spustili kampaň, ktorá sa zameriava na Outlook: Medzi napadnutými krajinami môžeme byť aj Slovensko
Ruskí hackeri z TA488 spustili kampaň, ktorá sa zameriava na Outlook: Medzi napadnutými krajinami môžeme byť aj Slovensko
Bezpečnosť
AI mala ľudí oslobodiť od práce. Sam Altman tvrdí, že budeme pracovať ešte viac – a vraj budeme „šťastní“
AI mala ľudí oslobodiť od práce. Sam Altman tvrdí, že budeme pracovať ešte viac – a vraj budeme „šťastní“
Umelá inteligencia

TN LIVE

Trump oznámil dohodu o odzbrojení Hamasu. Izrael sa má z Gazy stiahnuť
Trump oznámil dohodu o odzbrojení Hamasu. Izrael sa má z Gazy stiahnuť
Zahraničné
Horúčavy môžu spôsobiť kolaps. Záchranári varujú jednu skupinu ľudí
Horúčavy môžu spôsobiť kolaps. Záchranári varujú jednu skupinu ľudí
Domáce
Poľsko sa pýši novým rekordom. Postavili tam jednu z najväčších kresťanských sôch v Európe
Poľsko sa pýši novým rekordom. Postavili tam jednu z najväčších kresťanských sôch v Európe
Zahraničné
Päť hodín sedeli v lietadle, ktoré sa nepohlo. Vodu im začali rozdávať až na konci
Päť hodín sedeli v lietadle, ktoré sa nepohlo. Vodu im začali rozdávať až na konci
Zahraničné

Bývanie

V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou

Pre kutilov

O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
Záhrada
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Aktuality
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Okrasná záhrada
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

10 najlepších cvikov s gumou na celé telo: Viditeľné výsledky doma podľa rád kondičného trénera
Chudnutie a diéty
10 najlepších cvikov s gumou na celé telo: Viditeľné výsledky doma podľa rád kondičného trénera
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Zdvihnutý prst pre majiteľov áut: Do platnosti vstupujú nové pravidlá, hrozia pokuty aj povinnosť odovzdať auto!
Muž kráča okolo krátera
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruský útok vyvolal poplach: Poľsko zvažuje poslať Ukrajine ďalšie rakety Patriot
Čínske jadrové rakety DF-61
Zahraničné
Desivý rozsah čínskeho jadrového arzenálu: Peking buduje nezničiteľnú silu novej generácie!
Nárast predaja až o
Domáce
Nárast predaja až o 300%! Slováci vykupujú počas horúčav TENTO produkt! Odborníci ale varujú

Ďalšie zo Zoznamu