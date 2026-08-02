Len dva dni po tragédii ďalší zásah: Slováka postihla v mori v Taliansku náhla nevoľnosť

GRADO - Na talianskej pláži v letovisku Grado zasahovali záchranári už druhýkrát v priebehu niekoľkých dní. Len dva dni po tragickom úmrtí rakúskeho turistu pomáhali aj slovenskému dovolenkárovi, ktorého podľa talianskych médií postihla náhla zdravotná indispozícia priamo vo vode.
Talianske prímorské letovisko Grado zažilo ďalšie dramatické chvíle. Podľa miestneho denníka Il Piccolo museli v utorok zasahovať plavčíci a zdravotníci pri slovenskom turistovi, ktorého postihla náhla zdravotná indispozícia pred plážovým areálom Piper. Muž mal podľa dostupných informácií spadnúť do vody tvárou nadol len niekoľko metrov od brehu. Na miesto okamžite vyrazili plavčíci aj zdravotníci z operačného strediska, ktorým sa podľa podarilo zabrániť tragédii.
K incidentu došlo iba dva dni po tragédii na pláži GIT v Grado. V nedeľu popoludní tam zahynul 77-ročný rakúsky turista, ktorý podľa doterajších zistení vošiel do rozbúreného mora, aby pomohol svojej dcére. Na pláži v tom čase viala červená vlajka upozorňujúca na zákaz kúpania pre nepriaznivé podmienky. Dcéra napriek tomu vstúpila do mora, stratila pod nohami dno a dostala sa do problémov. Plavčíci ju dokázali zachrániť, jej otec však počas zásahu utrpel náhlu zdravotnú indispozíciu a následne zástavu srdca. Napriek dlhej resuscitácii sa jeho život už zachrániť nepodarilo.
Predstavitelia spoločnosti GIT, ktorá pláž prevádzkuje, po tragédii vyzdvihli profesionálny zásah plavčíkov. Zdôraznili, že hoci pri vyvesenej červenej vlajke už nemusia byť záchranné služby na pláži v plnom rozsahu k dispozícii, ich personál zostal na mieste práve pre nepriaznivé podmienky. Podľa vedenia pláže práve rýchla reakcia plavčíkov zachránila život mladej žene. Zároveň opätovne apelovali na turistov, aby rešpektovali zákaz vstupu do mora pri vyvesenej červenej vlajke.