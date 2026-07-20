Dovolenka all inclusive sa skončila putami: VIDEO Zásah polície priamo na letisku!

SAN BARTOLOMÉ DE TIRIJANA - To, čo malo byť bezstarostnou dovolenkou na španielskom ostrove Gran Canaria, sa skončilo zásahom polície priamo na letisku. Mladú Írku zadržali po tom, ako mala spolu s rodinou odísť z hotela bez zaplatenia účtu za viac ako 2-tisíc libier.
Podľa španielskej polície strávila žena s rodinou 11 nocí v hoteli v letovisku San Bartolomé de Tirajana, pričom využívali pobyt v režime all inclusive. Celková cena dovolenky dosiahla 2 113 libier, čo predstavuje približne 2 480 eur. Rezervácia bola vytvorená cez internetovú stránku hotela a potvrdená platobnou kartou. Problémy však nastali po skončení pobytu, píše portál o2.pl. Keď sa hotel pokúsil stiahnuť peniaze z uvedenej karty, platba bola zamietnutá.
Zamestnanci hotela následne opakovane kontaktovali osobu, ktorá rezerváciu vytvorila. Žena podľa polície spočiatku tvrdila, že účet uhradí, no vysvetľovala, že sa už nachádza na letisku a nemá prístup k platobnej karte. Neskôr však prestala na správy reagovať a hotel dodnes svoje peniaze údajne nedostal. Prípad preto nahlásil polícii.
Zadržanie priamo na letisku
Policajti mladú občianku Írska zadržali na letisku Gran Canaria práve vo chvíli, keď sa pokúšala odletieť z ostrova. Vyšetrovatelia ju podozrievajú z podvodu. Po zadržaní bol prípad postúpený súdu. Úrady zatiaľ nezverejnili, či žena čelí oficiálnym obvineniam ani to, či bol hotelový účet medzičasom uhradený.
Kanárske ostrovy patria medzi najvyhľadávanejšie dovolenkové destinácie v Španielsku. Keďže cestovný ruch je pre región kľúčovým zdrojom príjmov, miestne úrady zdôrazňujú, že všetky podozrenia z podvodov preverujú a snažia sa chrániť záujmy hotelov aj poctivých turistov.