Poľsko plánuje zmenu v zdravotníctve: Lekárom chce nastaviť maximálnu odmenu

VARŠAVA - Poľská vláda navrhuje zaviesť strop na odmeňovanie lekárov vo verejnom zdravotníctve vo výške 76.800 zlotých mesačne. Návrh v utorok predstavil premiér Donald Tusk, podľa ktorého má priniesť väčšiu transparentnosť a zabrániť zneužívaniu systému. Informuje o tom varšavský spravodajca.
Tusk uviedol, že navrhovaný limit zodpovedá 16-násobku minimálnej mzdy a bude sa vzťahovať na lekárov pracujúcich v rozsahu dvoch plných úväzkov. „Tento strop, tento limit sa javí ako primeraný a určite nikoho neodsudzuje na nízke príjmy,“ vyhlásil.
Premiér zároveň oznámil zavedenie povinného zverejňovania zmlúv vo všetkých subjektoch financovaných z verejných prostriedkov. Cieľom je podľa neho odstrániť nejasnosti pri odmeňovaní a obnoviť dôveru verejnosti. Návrhy teraz prejdú povinným pripomienkovým konaním. Vláda ich chce predložiť na schválenie v Sejme začiatkom septembra.