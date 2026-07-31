Kríza pri španielskej hranici! Maroko zasiahlo proti migrantom, Taliansko žiada kontroly

RABAT/CEUTA - Marocké úrady použili na rozohnanie davu zhromaždeného okolo hranice so španielskou enklávou Ceuta slzotvorný plyn a vodné delá. Informuje o tom agentúra EFE.
Aktualizované 6:35 Najmenej 18 ľudí zomrelo vo štvrtok pri pokuse doplávať do severoafrickej španielskej enklávy Ceuta. Informoval o tom denník El País s odvolaním sa na policajné zdroje. Prvotné správy podľa španielskeho denníka naznačujú, že sa osoby pri pokuse dosiahnuť pobrežie Ceuty utopili. Počet obetí môže v najbližších hodinách ďalej rásť.
Stovky ľudí sa v dôsledku policajného zásahu začali sťahovať smerom k centru neďalekého mesta Fnajdek, kde podľa EFE väčšina z nich plánuje stráviť noc a v nasledujúcich hodinách sa pokúsiť o ďalší prechod do Ceuty. „Rozohnali nás, ale my sa neprestaneme snažiť,“ povedal pre agentúru mladý Maročan snažiaci sa prejsť.
Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina z nich sa tam dostala po mori. Migranti, prevažne Maročania, prechádzali okolo pobrežných hrádzí a smerovali do Ceuty po pláži a priľahlých cestách. Väčšinu tvorili mladí muži, medzi prichádzajúcimi však boli aj ženy a deti.
Španielsko vo štvrtok večer oznámilo, že do Ceuty vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti. Príslušníci Občianskej gardy pôsobiaci v oblasti hovoria o kritickej situácii a riziku operačného kolapsu. Pri pokusoch dostať sa na územie Ceuty zahynuli viacerí migranti.
Polícia zasahovala aj pri hranici s druhou španielskou enklávou Melilla
Policajti zasahovali proti pokusom o nelegálne prekročenie španielsko-marockej hranice aj pri druhej severoafrickej španielskej enkláve Melilla. Agentúra EFE uvádza, že v okolí jediného tamojšieho hraničného priechodu bolo počuť streľbu.
Hraničný priechod ostáva uzavretý, uviedla samospráva autonómneho mesta. Občanov vyzvala, aby sa nepribližovali k hraniciam a nesťažovali prácu bezpečnostným jednotkám. Agentúra EFE napísala, že v Melille došlo k pokusom o násilný vstup a na mieste bolo počuť streľbu.
Predseda miestnej vlády Juan José Imbroda neskôr v rozhovore v rádiu Cadena COPE odhadol, že do autonómneho mesta vo štvrtok vstúpilo cez pozemnú hranicu alebo po mori „maximálne 300 až 400“ nelegálnych migrantov. Imbroda tvrdí, že situácia v Melille je neporovnateľná so situáciou v Ceute a vyzdvihol spoluprácu bezpečnostných zložiek a marockej polície. Ceuta a Melilla sú španielske enklávy na severe Afriky a dlhodobo tvoria citlivý bod vo vzťahoch medzi Španielskom a Marokom. Španielsko zároveň patrí medzi hlavné vstupné trasy migrantov do Európy.
Španielsko kritizuje Taliansko za výzvy na obnovenie kontrol na hraniciach
Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares vo štvrtok kritizoval „demagógiu“ Talianska po tom, čo Rím vyzval na uzavretie schengenského priestoru so Španielskom v reakcii na situáciu s migrantami v severoafrickej enkláve Ceuta. „Táto správa je nehodná pre ministra zahraničných vecí partnerskej krajiny a priateľa, od ktorého očakávame európsku solidaritu, nie stranícku demagógiu. Dnešné udalosti súvisia s rozhodnutím súdu, nemajú nič spoločné s tým, čo sa píše v tweete. Na zajtra som si predvolal talianskeho veľvyslanca,“ reagoval Albares na príspevok svojho talianskeho rezortného partnera Antonia Tajaniho na sieti X.
Tisíce migrantov počas stredy a štvrtka bez povolenia prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina sa na jej územie dostala po mori. Španielsko vo štvrtok večer oznámilo, že do enklávy vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže. Počet prichádzajúcich migrantov sa podľa jednotlivých zdrojov líši: niektoré médiá píšu o nižších tisíckach, denník El Mundo ich počet odhadol na približne 20.000.
Tajani na sociálnej sieti X napísal, že „podporuje uzavretie schengenského priestoru so Španielskom“. Premiérka Giorgia Meloniová uviedla, že „Taliansko sa nebude nečinne prihliadať“ a je pripravené zaviesť mimoriadne opatrenia na ochranu hraníc. Schengen tvorí 29 krajín a v jeho rámci platí voľný pohyb osôb bez ohľadu na hranice. Členské štáty však môžu dočasne obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach v prípade vážnej hrozby pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť.