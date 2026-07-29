Von der Leyenová ocenila pomoc Slovenska a ďalších krajín pri hasení požiarov

BRUSEL - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok večer vyzdvihla nasadenie hasičov z deviatich krajín vrátane Slovenska, ktorí zasahujú pri rozsiahlych lesných požiaroch vo Francúzsku a Španielsku.
„Z celého srdca chcem poďakovať odvážnym tímom z Portugalska, Česka, Talianska, Grécka, Švédska, Chorvátska, Nemecka, Slovenska a Turecka, ktoré boli nasadené vo Francúzsku a Španielsku na boj s požiarmi,“ uviedla von der Leyenová na sociálnej sieti X. Podľa šéfky EK ide o ukážkový príklad solidarity zo strany Európskej únie aj partnerských krajín mimo bloku. „Odvaha a obetavosť týchto hasičov nám pripomínajú, že keď držíme spolu, sme silnejší,“ dodala.
Rozsiahle lesné požiare v posledných dňoch zasiahli juhozápad Francúzska aj oblasti západne od španielskej metropoly Madrid. Oheň zničil rozsiahle plochy vysušených lesov, porastov aj majetku a prinútil desaťtisíce ľudí opustiť svoje domovy. Kým v Španielsku úrady v utorok zrušili evakuačné príkazy v 13 obciach a obyvatelia sa začali vracať domov, vo Francúzsku nariadili ďalšie evakuácie pre obavy, že očakávaná vlna horúčav skomplikuje hasenie požiarov.
Európska únia pomáha pri hasení požiarov prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Do Francúzska prišlo na pomoc sedem hasiacich lietadiel a štyri vrtuľníky zo siedmich krajín vrátane Slovenska. Do Španielska vyslali členské štáty šesť hasiacich lietadiel, 134 záchranárov a 41 vozidiel. Slovenskí hasiči s vrtuľníkom Black Hawk prileteli na pomoc do Francúzska v piatok 24. júla. Tamojšie úrady v utorok požiadali o predĺženie ich nasadenia až do 3. augusta.