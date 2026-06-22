VIDEO Desivé zábery z Tatier: Turistický chodník sa zmenil na dravú rieku, boj o život pod Rysmi!

VYSOKÉ TATRY - Hory vedia byť krásne, no v priebehu niekoľkých minút dokážu ukázať svoju odvrátenú a mimoriadne nebezpečnú tvár. Presvedčili sa o tom aj turisti, ktorých cez víkend v Tatrách zaskočil prudký zvrat počasia.
Video, ktoré zverejnila stránka TATRY na sociálnej sieti Facebook zachytáva situáciu na turistickom chodníku pod ikonickým štítom Rysy, kde sa nachádza aj úsek zabezpečený reťazami. Ako vidno na zverejnených záberoch, po prudkej zmene počasia a silnom daždi sa turistická trasa v priebehu jedinej chvíle premenila na dravý a nebezpečný horský potok. Voda stekajúca zo skál sa valila priamo miestami, kadiaľ prechádzajú ľudia.
„Presne preto netreba podceňovať počasie v horách. Turistický chodník sa v priebehu chvíle zmenil na nebezpečný potok a každý krok mohol skončiť veľmi zle,“ napísali k dramatickému videu autori príspevku.
Na Kriváni zasiahol ženu blesk
Cez víkend však nešlo o jediný desivý prípad v našich veľhorách. Na vrchole Kriváňa utrpela vážne zranenia 48-ročná Slovenka, ktorú zasiahol blesk a po následnom páde si spôsobila ďalšie devastačné poranenia. Prvú pomoc jej na mieste poskytli kamarátky, ktoré s ňou boli na túre. Ošetrili a zateplili ju.
Podľa HZS v danej oblasti naďalej pretrvávala intenzívna búrková činnosť. Nakoľko pre nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné nasadenie leteckej techniky, k pacientke smerovali pozemne horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry.
„Po zlepšení zdravotného stavu zranenej ženy sa skupina turistiek rozhodla v sprievode náhodného turistu započať pomalý zostup z vrcholu smerom k Jamskému plesu,“ spresnili horskí záchranári s tým, že ženu po dosiahnutí vyšetrili, ošetrili a následne ju transportovali k Štrbskému plesu, kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci.
HZS dôrazne odporúča sledovať pri plánovaní túry predpoveď počasia, ako aj jeho vývoj počas samotnej túry.