Ženisti na Cypre odpálili muníciu v obrovských horúčavách: Spôsobili rozsiahly požiar a evakuáciu

NIKÓZIA - Cyperský minister obrany Vasilis Palmas nariadil v pondelok vyšetrovanie toho, prečo ženisti Národnej gardy ignorovali predpisy pri odpálení vyradenej munície, čím spôsobili rýchlo sa šíriaci požiar krovinatých porastov. Informovala o tom agentúra AP.
Palmas vyjadril „hlbokú nespokojnosť a silné rozhorčenie“ nad tým, že ženijný prápor zničil šesť protitankových striel na strelnici Kalo Chorio na južnom pobreží krajiny uprostred obdobia požiarov. Zdôraznil, že teploty vzduchu dosahovali 40 stupňov Celzia a takéto výbuchy sú počas letných mesiacov zakázané.
„Chápete, že budem konať so všetkou prísnosťou, ktorú si takéto okolnosti vyžadujú,“ povedal minister novinárom. Približne 100 hasičov s pomocou ôsmich lietadiel dostalo požiar pod kontrolu po tom, ako spálil 120 hektárov porastov. Preventívne pred ním evakuovali dve menšie obce. Na domoch ani inom majetku nevznikli škody.