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Zemetrasenie vo Venezuele má už vyše 5-tisíc obetí: Tisíce ľudí zostali bez domova

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Matias Delacroix)
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TASR

CARACAS - Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele z minulého mesiaca sa zvýšil na 5278, oznámil v pondelok predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez. Informuje správa agentúry EFE.

Zranených zostáva 16.740 osôb a bez strechy nad hlavou je naďalej 17.907 ľudí, uviedol na sociálnej sieti Telegram brat dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej. Viac ako 23.000 ľudí využíva jeden zo 107 dočasných táborov.

Venezuelu zasiahli koncom júna dva otrasy

Venezuelu zasiahli koncom júna dva otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 v priebehu jednej minúty. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas. Práve z týchto oblastí pochádza najviac obetí.

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