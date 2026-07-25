Venezuelčania si mesiac po tragédii minútou ticha uctili obete zemetrasenia

CARACAS - Venezuelčania v zasiahnutých oblastiach a v hlavnom meste Caracas si v noci na sobotu presne mesiac po ničivom zemetrasení minútou ticha pripomenuli takmer 5400 obetí tejto katastrofy. Informuje o tom agentúra AFP.
Desiatky dobrovoľných záchranárov a príbuzných, ktorí v ruinách stále hľadajú svojich príbuzných, prerušili prácu pri zničenej budove v Tanaguarene v La Guaira, aby si uctili pamiatku obetí. Pred minútou ticha o 18.04 h miestneho času (00.04 h SEČL) sa pred provizórnym oltárom, na ktorom ležali hračky a plyšové zvieratká, modlila žena pričom zvierala ruženec, uviedli reportéri AFP.
Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová v príhovore uviedla, že zemetrasenie urobilo z Venezuelčanov „obete prírody“. Vyzdvihla úsilie ozbrojených síl, ktoré „vyrazili do terénu, aby pomáhali obyvateľom Venezuely, sprevádzali ich, zachraňovali životy a stále zasahujú v postihnutých oblastiach.“ Dva silné otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 zabili vo Venezuele takmer 5400 ľudí a viac ako 17.000 utrpelo zranenia. Stovky budov sa premenili v ruiny a o strachu nad hlavou prišlo 23.000 ľudí.